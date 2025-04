F1: Horner 'manda real' sobre situação de Verstappen no Bahrein

O chefe da Red Bull, Christian Horner, teme que a McLaren seja "alguns décimos" rápida demais para qualquer um dos rivais no GP do Bahrein de Fórmula 1, tirando de mente um possível desempenho fora da curva de Max Verstappen.

Oscar Piastri superou o companheiro Lando Norris na segunda sessão de treinos da sexta, com a dupla meio segundo à frente de George Russell e Charles Leclerc. Depois de ficar de fora da pista para dar uma chance ao piloto reserva da Red Bull, Ayumu Iwasa, o holandês ficou em sétimo, com Yuki Tsunoda em 18º.

De acordo com Horner, a equipe de Woking está em uma categoria 'a parte' neste fim de semana, já que o circuito quente e abrasivo do Bahrein parece favorecer a equipe papaia: "Acho que temos muito o que fazer hoje à noite", disse ao Viaplay. "As McLarens parecem muito rápidas. A Mercedes e a Ferrari parecem muito próximas, mas a McLaren definitivamente parece ter alguns décimos a mais que o resto".

A Red Bull reformulou a configuração no último fim de semana no Japão, depois de uma sexta-feira igualmente difícil, para dar ao tetracampeão a chance de conquistar uma pole excepcional, mas Horner teme que o layout de Sakhir recompense o melhor uso de pneus da McLaren e torne mais difícil repetir o que aconteceu em Suzuka.

"É impossível repetir o que ele fez na semana passada em uma única volta e depois manter os carros atrás durante todo o GP", advertiu. "Esta é uma pista em que você pode ultrapassar com relativa facilidade, portanto, há muito trabalho a ser feito com os engenheiros."

Não apenas modos de motor

Falando ao Motorsport.com, o conselheiro da equipe de Milton Keynes, Helmut Marko, apontou um quadro semelhante e, embora a Red Bull tenda a correr com modos de motor menos potentes nos treinos, ele disse que o déficit da equipe foi muito além disso.

"Estamos muito lentos e os pneus estão ficando muito quentes", concluiu o austríaco. "Basicamente, isso está confirmando o que Max já disse, que o Bahrein será mais difícil para a Red Bull. O principal problema é a temperatura dos pneus que não conseguimos manter sob controle. E, assim que a temperatura sobe, estamos deslizando, o que piora a situação."

"Estranhamente, em um determinado momento, o pneu se recuperou e estávamos fazendo os mesmos tempos de volta que Lando, mas isso aconteceu em apenas três ou quatro voltas de 15. Essa pista simplesmente não combina conosco e nem com essas altas temperaturas."

