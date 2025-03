Desta vez valeu! Oscar Piastri ficou com a pole position do GP da China de Fórmula 1, conquistando pela primeira vez na carreira o posto inicial do grid. George Russell vem atrás em segundo e Lando Norris fecha os três primeiros colocados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve dificuldades e, desta vez, não conseguiu ficar a frente do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, iniciando a corrida em 19º.

A clasificação

Q1

Na primeira rodada de tentativas na primeira sessão, Verstappen colocou o tempo a ser batido, sendo seguido pela McLaren de Piastri. Por ter ultrapassado os limites de pista, Lando Norris figurava na última colocação sem tempo marcado, enquanto todos os outros pilotos já tinham registrado, pelo menos, um tempo.

Na volta que fez, Norris acabou errando na última parte da pista e não conseguiu se aproximar do pelotão da frente. No fim, foram eliminados: Pierre Gasly, Oliver Bearman, Jack Doohan, Gabriel Bortoleto e Liam Lawson.

Q2

Buscando a disputa pela pole, o Q2 não contou com grandes momentos de dificuldades protagonizados pelos pilotos, com Norris avançando em primeiro, sendo o tempo a ser batido. Foram eliminados: Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Lance Stroll e Carlos Sainz.

Q3

Contudo, a briga pela pole foi mais intensa. A decisão, de fato, veio apenas no fim, quando Piastri superou o próprio companheiro de equipe e ficou, pela primeira vez, com a pole do fim de semana. Russell, ainda no fim, conseguiu bater Norris e segurar o segundo lugar, 'jogando' o piloto da McLaren para a segunda fila.

Grid de largada do GP da China

F1 AO VIVO! Quali da CHINA: PIASTRI BATE RUSSELL E É POLE! Norris 3º. Bortoleto À FRENTE de Lawson

