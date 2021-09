Lewis Hamilton e Max Verstappen estão separados por apenas cinco pontos na ponta do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, enquanto Valtteri Bottas já fica em um distante terceiro lugar, 85 atrás. Por isso, o finlandês, em seu último ano com a Mercedes, disse que ficaria ajudar o companheiro a conquistar seu oitavo título mundial recebendo ordens de equipe.

Anteriormente, a Mercedes já adotou ordens de equipe para ajudar Hamilton. Um dos casos mais notáveis foi no GP da Rússia de 2018, quando Bottas abriu caminho para o companheiro vencer.

Foi uma decisão que Bottas considerou "bem dura de aceitar" e que não faria isso novamente, algo que foi destacado na temporada mais recente da série da Netflix Drive to Survive.

A Mercedes chegou a considerar a necessidade de adotar ordens de equipe em Monza neste ano. Enquanto descartou tomar qualquer decisão antes da corrida sprint, Toto Wolff, chefe da equipe, disse que, se necessário, teria feito isso no sábado.

Falando antes do GP da Rússia, Bottas reconheceu que existe uma "diferença considerável nos pontos" para o topo do campeonato, apesar de ter reduzido um pouco a diferença para Verstappen e Hamilton ao terminar em terceiro em Monza enquanto os dois abandonaram.

Bottas disse que a Mercedes chegou a discutir cenários em potencial sobre ordens de equipe, e que está disposto a "levar uma pela equipe" para apoiar Hamilton.

"Discutimos muitas coisas internamente, incluindo diferentes cenários", disse Bottas, que irá para a Alfa Romeo em 2022, abrindo caminho para George Russell. "Cada corrida é sempre diferente. Há momentos em que precisamos jogar como equipe, e eu preciso levar uma pela equipe".

"Nesta situação, sim, eu faria isso, porque estamos aqui como equipe e realmente precisamos garantir a conquista de ambos os títulos. Não apenas o de construtores, mas também o de pilotos. No momento, as chances deste segundo estão com Lewis, então essa é a situação".

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O caso mais recente de ordens de equipe para Bottas veio no GP da Grã-Bretanha, quando Hamilton estava se recuperando da punição que havia recebido pelo toque em Verstappen, abrindo caminho para que o companheiro passasse em busca de uma vitória em cima de Charles Leclerc.

Refletindo sobre a corrida de 2018 na Rússia, Bottas disse que era uma situação diferente, e enquanto foi difícil aceitar na época, ele seguiu em frente e amadureceu após isso.

"Isso foi há alguns anos, mas pelo menos agora posso estar bem com as coisas. Naquele momento sim, foi doloroso. E, para mim, foi difícil de aceitar. Mas obviamente seguimos em frente desde então, eu também cresci. As coisas estão diferentes agora".

