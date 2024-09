O desempenho abaixo da média de Daniel Ricciardo teve pouco peso no momento da RB e Red Bull tomarem a decisão de demiti-lo antes do fim da temporada de 2024 da Fórmula 1. Na verdade, essa movimentação faz parte de um plano maior da equipe taurina, que visa a dificuldade de mercado para 2026.

Na verdade, Laurent Mekies, chefe da RB, defendeu que, se o australiano tivesse um carro a sua altura, ele teria tido bons resultados, como na corrida Sprint de Miami. Ricciardo teria a possibilidade de usar toda sua habilidade e velocidade para conquistar pontos importantes.

Porém, a decisão drástica de demiti-lo trouxe Liam Lawson como titular, pelo menos até o fim do ano. Essa movimentação muito mais tem a ver com os planos da Red Bull para 2026. O neozelandês de 22 anos deve passar pelo mesmo teste enfrentado por Riccardo.

Em 2023, o australiano estava fazendo papel de piloto reserva e de testes, exatamente como Lawson até o GP de Singapura. No entanto, Daniel foi convidado para assumir o cockpit de Nyck de Vries no meio da temporada, isso porque o piloto neerlandês não estava atendendo às expectativas.

Com Sergio Pérez tendo oscilações desde 2023, a Red Bull tinha em mente que Ricciardo poderia se tornar uma opção para substituir o mexicano, isso se conseguisse mostrar o mesmo desempenho que teve nos testes pós-GP da Inglaterra no RB19.

Na RB em 2023, Ricciardo não teve um bom início, já que quebrou o punho em Zandvoort e precisou ficar fora por cinco etapas, abrindo espaço para Lawson brilhar. Neste ano, mesmo enfrentando dificuldades para acompanhar Max Verstappen, o desempenho de Daniel não proporcionou grande confiança na equipe de Milton Keynes.

No período em torno dos GPs da Hungria e Bélgica, o australiano parecia ter encontrado o equilíbrio enquanto as esperanças da Red Bull com Pérez se esgotavam. Porém, os taurinos decidiram que iriam continuar com o mexicano, pelo menos até o fim do ano. Foi nesse momento que toda a sequência de fatos foi definida.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

No momento, a mentalidade da Red Bull é gerenciar seus pilotos para 2026, mesmo que Verstappen e Pérez tenham contratos extensos. Isso acontece porque não há certeza de que ambos ficarão na equipe ou deixarão totalmente a F1.

Enquanto Sergio precisa ter um desempenho melhor para garantir seu lugar, Max já demonstrou sua insatisfação com a situação atual da categoria e não está feliz com o resultado do RB20.

Essas possibilidades significam que a Red Bull não pode correr o risco de não ter outras opções de primeira linha na mesa se precisar seguir um Plano B. A equipe precisa ter certeza de que tem suas bases cobertas em duas frentes.

Em primeiro lugar, é preciso ficar de olho nos principais talentos de outras equipes - e é por isso que o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, tem agitado a panela dizendo que George Russell pode ser um alvo para ele no futuro.

Mas o que os taurinos precisam fazer especialmente é saber quem está melhor disponível em seu atual grupo de jovens pilotos - e a única maneira de ter certeza disso é começar as comparações imediatamente.

Como Ricciardo não é uma opção de longo prazo, a Red Bull não poderia esperar até o início de 2025 para colocar Lawson novamente e obter um veredito definitivo sobre como ele se compara a Yuki Tsunoda.

A forma inconsistente de Pérez significa que o júri ainda não decidiu sobre seu lugar no próximo ano, muito menos em 2026, e se as coisas não melhorarem até o final da campanha, a Red Bull precisa ter certeza de quem seria a melhor alternativa, se necessário.

Liam Lawson, Equipe RB F1 do aplicativo Visa Cash Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Está bem claro que a Red Bull não acha que Tsunoda seja a opção certa para se juntar a Verstappen, mas colocar Lawson direto na equipe mãe sem uma boa sequência de corridas para mostrar seu potencial seria correr um grande risco.

Além disso, se Pérez for embora e Lawson não estiver a altura, a Red Bull poderá se ver em busca de dois pilotos de sua academia de jovens. Portanto, embora tivesse sido bom dar a Ricciardo a chance de fazer uma turnê de despedida para terminar a temporada, o tempo não está do lado da Red Bull.

É por isso que a empresa precisa ter certeza sobre Lawson o mais rápido possível para saber onde ele se encaixa: ele será rapidamente encaminhado para a equipe principal ou precisará de mais tempo para se desenvolver?

Além disso, há também o debate sobre o que fazer com seus outros pilotos juniores. Isack Hadjar fez um bom trabalho na F2 e está batendo na porta da F1, enquanto Ayumu Iwasa está subindo aos pódios na Super Fórmula.

Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, explicou em um vídeo para o Motorsport Total, site irmão do Motorsport.com na Alemanha, há um quadro maior em jogo que o time precisa ter em mente na hora de tomar as decisões.

"Ricciardo foi trazido de volta com a chance de vir para a Red Bull Racing se tivesse mostrado o desempenho adequado na RB", disse ele.

"Mas é preciso ver isso em um contexto mais amplo. Temos um bom número de jovens pilotos. Há o Hadjar, o Lawson. Há também Iwasa, não vou listá-los em ordem. E temos que olhar para o futuro".

"E também queremos fazer comparações: Qual é a posição de Lawson em relação a Yuki? Então, para o futuro, como será o emparelhamento de pilotos para nossas duas equipes?".

No momento, essa é a questão que a Red Bull enfrenta e precisa tomar importantes decisões sobre o que será feito de seu futuro. Por isso, a mudança para o GP dos Estados Unidos não tem nada relacionado à soma de pontos e sim o teste dos novos talentos que deve acontecer entre os próximos 18 meses.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!