A demissão de Daniel Ricciardo foi confirmada na quinta-feira (26) e Liam Lawson assumirá o assento na RB a partir do GP dos Estados Unidos. Mesmo com essa troca no fim da temporada da Fórmula 1, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, não pretende deixar o australiano se afastar muito da família taurina.

Ricciardo já afastou a possibilidade de voltar ao papel de piloto reserva, seja na equipe mãe, seja na satélite. Em sua postagem de despedida, inclusive, o competidor adotou um tom de aposentadoria da F1. Porém, pode ser que a Red Bull não deixará ele ir muito longe.

O australiano chegou à Red Bull em 2007, quando foi contratado como piloto júnior e, ao que Marko indica, o time ainda não está pronto para abrir mão totalmente da parceria.

Em conversa exclusiva com o Motorsport Total, site irmão do Motorsport.com na Alemanha, o conselheiro dos taurinos disse que eles ainda estão "interessados" em manter o bom relacionamento com Ricciardo de alguma forma.

"Tivemos uma conversa e ficou claro que estamos interessados", disse o austríaco. "Ele é um dos pilotos mais populares da F1, especialmente nos Estados Unidos".

"Mas ele quer tempo para pensar em todo o seu futuro. Não acho que ele entrará em nenhuma outra categoria de corrida. E, por outro lado, se ele não estiver mais competindo ativamente, será que ele ainda vai querer essas atividades de relações-públicas?"

"Ricciardo também tem muito dinheiro no banco e eu diria que é uma decisão de vida para ele decidir como quer moldar sua vida futura".

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, no Parc Ferme após a corrida Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora Ricciardo possa ser empregado em algum tipo de função de embaixador, o piloto de 35 anos já indicou que não está interessado em voltar à função de piloto reserva que assumiu no início de 2023 ou em lutar por seu lugar em uma equipe inferior.

"Obviamente, no ano passado, fazia muito sentido manter um pé na porta e o objetivo geral era tentar voltar para a Red Bull".

"Acho que se eu fosse fazer isso de novo... Não vou reiniciar minha carreira. Também tenho 35 anos e ainda mostrei o ritmo que tive ao longo dos anos, mas é evidente que tem sido mais difícil para mim mostrar isso todo fim de semana".

"Definitivamente, foi mais fácil para mim quando eu tinha 25 anos, em vez de 35, mas talvez a concorrência esteja aumentando".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!