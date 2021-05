Piloto da Mercedes, Valtteri Bottas está sob pressão após mau início de temporada e rumores dão conta de que o finlandês pode ser substituído pelo britânico George Russell, da Williams, já em 2021 na Fórmula 1. Entretanto, o companheiro de Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, negou veementemente tal possibilidade e afirmou, em declaração anterior ao GP da Espanha nesta quinta-feira, que apenas uma equipe faz isso, mandando uma indireta para a Red Bull.

“Eu sei que não vou ser substituído no meio da temporada”, disse Bottas em entrevista coletiva em Barcelona, onde acontece a prova espanhola da F1 no próximo fim de semana. “Como equipe, não fazemos isso. Eu tenho um contrato até o final deste ano, acho que só há uma equipe que faz esse tipo de coisa na F1 e não somos nós", seguiu o finlandês, fazendo menção implícita a troca do francês Pierre Gasly pelo tailandês Alex Albon na Red Bull em 2019.

“Então, não há pressão para o meu lado, eu sei como são as coisas. Sempre há besteira por aí, mas isso faz parte do esporte", afirmou o piloto, que está atrás do holandês Max Verstappen, da Red Bull, na tabela de pilotos e atualmente aparece 37 pontos atrás do líder Hamilton.

De todo modo, Bottas contribuiu para que a Mercedes conquistasse todos os títulos de construtores desde que chegou à equipe, no começo de 2017. O finlandês, então, foi questionado sobre a batalha com a Red Bull.

“Acho que se estivéssemos um passo à frente e a diferença fosse grande, eu ainda poderia ter bons resultados. Mas, neste ano, obviamente, se você estiver um pouco atrás em termos de ritmo, pode facilmente cair uma ou duas posições", explicou.

“Mas acho que é assim que deve ser. Portanto, pretendo fazer meu trabalho da melhor maneira possível, espero que isso seja bem visível e que a 'conversa' pare rapidamente. Portanto, é uma coisa boa.”

“Ainda faltam 20 corridas, o que representa uma grande quantidade de pontos, e definitivamente não vou desistir da meta para este ano”, disse Bottas, mencionando o objetivo de brigar pelo título.

“Acredito que o trabalho árduo compensa, então vou continuar trabalhando duro e continuando acreditando. Eu sei que os resultados virão e valerá a pena", completou o piloto do carro #77 da Mercedes.

F1: Mercedes X RBR, Bottas X Russell, Grosjean e tudo da Espanha com Rico Penteado PODCAST Motorsport.com debate polêmicas sobre limites de pista na F1 2021; ouça Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music