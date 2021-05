A temporada de 2021 da Fórmula 1 dificilmente poderia ter começado melhor para Lando Norris, que está em terceiro lugar no campeonato mundial depois de três corridas.

O piloto da McLaren terminou em quarto, terceiro e quinto nas três primeiras etapas, e até agora só foi derrotado pela Mercedes e Red Bull.

Além disso, ele ultrapassou Sergio Pérez nas duas primeiras corridas e estava bem à frente de Valtteri Bottas quando o finlandês bateu em Ímola, etapa na qual ele também garantiu o segundo pódio de sua carreira na F1.

Para Norris, superar todos os outros pilotos do meio do pelotão de forma tão consistente, incluindo seu próprio companheiro de equipe Daniel Ricciardo, é uma indicação clara de seu progresso.

Ele tem demonstrado que agora é um verdadeiro talento que, quando guiar um carro verdadeiramente avançado, será capaz de ganhar corridas e títulos.

"Este fim de semana ele simplesmente continuou o que vimos dele nos dois primeiros finais de semana de corrida", disse o chefe da McLaren, Andreas Seidl, após o GP de Portugal.

“Ele acertando quando é preciso, ele está em sintonia com o carro, com a equipe. Acho que hoje, novamente, ele fez uma corrida brilhante, com ótimas manobras, ótimas ultrapassagens também."

“Ele sempre deu a sua equipe de engenharia uma visão geral para garantir que executasse a estratégia dos pneus também da maneira certa. E eu diria que ele teve a corrida sob controle em todo momento desta corrida, e isso é obviamente ótimo de se ver."

Em Portugal, Norris fez ultrapassagens decisivas tanto na largada como na relargada.

"A primeira foi uma boa batalha com Esteban", disse o piloto ao Motorsport.com. "Eu o ultrapassei nas primeiras curvas, ele me ultrapassou de volta. E então eu o peguei com uma boa jogada na Curva 11. Uma boa batalha."

“E aí eu ultrapassei dois carros na relargada, peguei o Carlos, porque meio que o vi lutando com o Sergio nas primeiras curvas."

"Então, consegui relaxar um pouco, preparar minha linha e ter uma boa oportunidade de passar à frente de ambos, o que consegui fazer. Infelizmente, não temos ritmo para ficar à frente de um Red Bull ainda."

A passagem sobre Pérez gerou um pouco de polêmica, com o mexicano dizendo à sua escuderia que se tratava de abuso dos limites da pista.

"Pelo que fiz, achei que estava bem", insistiu Norris. “Tenho que ver de dentro e de T-cam ou algo assim. Fui por dentro, se saísse, teria ido por fora dele ou algo assim."

"Então é complicado, especialmente na Curva 4 você percebe que o vento muda, eu estava muito perto dele, então é difícil no ar sujo também. Mas no final do dia, ele estava muito à frente no final de a corrida. Então eu não acho que fez muita diferença para ele ou para mim."

A certa altura da corrida, Norris disse ao seu engenheiro para não interrompê-lo. O piloto britânico explicou que o motivo da mensagem foi para permitir que ele se concentrasse na pista de Portimão.

"Em algumas pistas, estou bem com eles conversando e me dando muitas informações, mas aqui eu tive que me concentrar, e Charles [Leclerc] estava me pressionando muito naquele segundo stint. E eu estava tendo que controlar muito os pneus, mas também acelerei com força. Portanto, não foi uma segunda passagem fácil para mim."

"É bom ter essa informação às vezes. Mas também é bom para mim apenas me concentrar no meu próprio trabalho. E eu tenho espelhos, para que eu possa ver quando ele está me pegando ou não, e coisas assim. Então é preferência, às vezes vou pedir mais informações, às vezes vou mandá-los calar a boca. "

Norris e o MCL35M foram competitivos em três pistas diferentes até agora, com as atenções agora se voltando para a quarta etapa em Barcelona neste fim de semana.

"Veremos", disse ele sobre o potencial do carro na Espanha. “Penso que hoje estivemos provavelmente um pouco melhores do que esperávamos. Mais ainda depois [da classificação] de ontem, lutamos um pouco e as Alpines foram muito rápidas."

“Estamos fazendo um bom trabalho, mas não significa que vamos estar lá em todas as corridas. Vimos como a Alpine melhorou este fim de semana em comparação com Ímola."

“E pode ser o mesmo para nós, pode ser o mesmo para AlphaTauri. Pode ser o mesmo para a Ferrari. Então, se nos misturarmos um pouco, acho que é o esperado. Mas temos que continuar trabalhando duro. Esse é o objetivo."

Norris reconheceu que está guiando melhor do que nunca.

"Acho que definitivamente sinto que estou fazendo o melhor trabalho que já fiz. E provavelmente essas três primeiras corridas juntas foram melhores do que qualquer outra que fiz", disse ele.

“Tudo começa na sexta-feira, com o lado da preparação das coisas, executando minhas voltas na classificação, não cometendo erros, atacando nas primeiras voltas."

“Comecei no P7 e cheguei no P4. E não foi só porque fui rápido, mas porque fiz um trabalho melhor nas corridas, me preparando com as linhas e coisas assim."

“Estou confiante, ou digamos que tenho um pouco de confiança, e às vezes no ano passado, e no primeiro ano, eu lutei com isso."

"Às vezes ainda não estou confiante com o carro e comigo mesmo, mas definitivamente em uma posição melhor do que antes. Isso ajuda."

À primeira vista, o único ponto fraco em 2021 foi a classificação, com as suas posições no grid - ele começou em sétimo em todas as três corridas - o que o deixa com um pouco de trabalho extra para fazer aos domingos.

"Acho que é importante ver como foram as sessões de classificação, quando se olha apenas para o Lando agora", disse Seidl em Portugal.

“Se você olhar para Ímola, sem a questão do limite da pista, acho que ele poderia realmente mostrar o seu potencial. Por outro lado, se você não conseguir a volta por causa de uma violação do limite da pista, é onde você você merece acabar então em um P7."

"Acho que Lando e o carro mostraram o potencial lá também. Portanto, não vejo nenhuma incompatibilidade lá, em comparação com o que vimos no domingo."

A lógica sugere que ao longo do que está programado para uma temporada de 23 corridas, Norris não deve ficar à frente de Bottas e Pérez nos pontos. Mas ele pode começar a almejar o quinto lugar e ser o melhor do resto?

"Não, é muito cedo para isso", frisou. "Estou fazendo o que posso. Mas acho que, como vimos nas primeiras corridas, temos oportunidades para fazer isso. E quando eles cometem erros, podemos estar à frente, como em Ímola. [Perez] tinha a penalidade do pitstop e coisas assim, então a gente tira vantagem disso."

"Portanto, estamos aproveitando ao máximo as oportunidades no momento. Mas, definitivamente, precisamos de um pouco mais de ritmo e desempenho para sermos capazes de fazê-lo de forma consistente ou que esteja confiante com isso."

Norris pode minimizar a sugestão do quinto lugar, mas Seidl acha que ainda é possível mirar mais alto e, por meio de uma pontuação consistente, possivelmente vencer Bottas ou Pérez.

"Bem, sempre há uma chance", disse o alemão. “Mas, novamente, é simplesmente importante que nós, junto com Lando, continuemos entregando fim de semana a fim de semana. A consistência é a chave, junto com o desempenho obviamente, a fim de superar os carros que no papel, e na realidade, são definitivamente mais rápidos do que nós."

“Mas se continuarmos entregando atualizações ao carro, se Lando junto a equipe continuar fazendo o que fez até agora nessas três primeiras corridas, isso vai acabar mantendo a pressão sobre esses caras que estão à nossa frente."

“E então haverá oportunidades para terminar corridas na frente deles também este ano, e então sempre haverá uma chance."

"Mas, ao mesmo tempo, você precisa ser realista, se esses caras se organizarem a cada fim de semana, então simplesmente temos que reconhecer ou aceitar que ainda não chegamos lá em termos de desempenho."

