Nesta semana, as especulações sobre uma troca entre Valtteri Bottas e George Russell na Mercedes ainda no meio da temporada 2021 da Fórmula 1 ganharam força, mas Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que o finlandês terá o desempenho que a equipe espera dele.

Tudo começou com uma reportagem publicada pelo jornal britânico Daily Mail, alegando que, segundo uma fonte de dentro da Mercedes, a equipe começa a perder a fé no finlandês e que a performance de Russell no GP de Sakhir do ano passado havia mostrado que ele não era o piloto certo para ocupar o carro.

Até aqui, Bottas segue em visível desvantagem em relação à dupla Lewis Hamilton - Max Verstappen, sofrendo principalmente na corrida, como os problemas que teve em Ímola.

No entanto, a Mercedes precisa mais do que nunca de dois pilotos fortes, capazes de pontuar constantemente no que promete ser uma luta apertada até o fim com a Red Bull, especialmente após Pérez mostrar em Portimão que parece estar mais acostumado com o carro da equipe.

Mas Horner, em entrevista ao jornal The Independent após a publicação da reportagem do Daily Mail, questionou a veracidade da informação.

"Eu ficaria muito surpreso se houvesse uma troca entre Bottas e Russell durante a temporada. Nos últimos anos, Bottas deu à equipe o que a Mercedes precisava e mostrou que pode pilotar aquele carro de modo rápido".

"As circunstâncias sempre existirão, então vamos ver como que as coisas ficarão, mas Valtteri fez um ótimo trabalho para a Mercedes nos últimos anos".

Outro que não acredita nesta possível troca é o ex-piloto de F1 Paul di Resta.

"Acho que, se Bottas pode ter um dia como hoje, sei que ele terminou em terceiro, mas colocou pressão em Verstappen e em Lewis, conseguiu fazer a pole, a dinâmica da equipe está funcionando, indo para frente", disse à Sky Sports F1 após o GP de Portugal

"Sim, George é ambicioso. Sim, possivelmente ele seja o futuro da Mercedes. Mas é aí que a decisão fica difícil para Toto".

"Tenho certeza de que Lewis não vai querer que a fundação da equipe mude, porque ganhou títulos, de pilotos e construtores, por um bom motivo. E quando você vê a performance de Hamilton em um dia como hoje, se você tem algo que criaria dúvidas, por que mudar?".

"Acho que Lewis, se ele for sábio, dará todo o apoio a Valtteri, mostrando à equipe que ele joga pelo time".

