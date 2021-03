Depois de sofrer alguns contratempos no Bahrein, Valtteri Bottas disse que espera que a Mercedes consiga recuperar o tempo perdido que tiveram no dia de abertura dos testes de pré-temporada da Fórmula 1.

Bottas guiou o W12 da Mercedes na manhã da sexta-feira (12), mas foi limitado a apenas seis voltas no início da sessão depois que um problema forçou a escuderia a mudar a caixa de câmbio.

Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, assumiu o cockpit durante o período da tarde, mas conseguiu completar apenas 42 voltas enquanto lutava em condições de baixa aderência após uma tempestade de areia, saindo da pista por diversas vezes.

Isso deixou a atual campeã mundial na parte inferior da tabela de quilometragem no primeiro dia.

Bottas, portanto, reconheceu que foi um início difícil para o programa de testes da Mercedes antes da temporada de 2021.

"Eu estava, e é claro, toda a equipe estava realmente ansiosa para entrar no caminho certo", disse o finlandês.

“Na primeira volta percebemos que havia um problema com a caixa de câmbio. Obviamente, tivemos que localizar o problema e trocar a caixa de câmbio, o que leva um pouco de tempo."

"Só no final fizemos algumas voltas, e então foi sinalizado bandeira vermelha, e foi isso. Foi um início não ideal."

Com os testes sendo cortados para apenas três dias em 2021, a Mercedes já usou um terço de seu tempo antes da nova temporada, colocando pressão nos dois dias restantes.

Bottas sente, no entanto, que o plano de corrida para o segundo e terceiro dias significa que há muito espaço para a Mercedes recuperar o tempo perdido.

“Na verdade, a coisa boa este ano é que, se você perder alguma corrida, poderá recuperar o atraso, por causa da limitação de quilometragem”, disse.

"Com toda a eficiência e limite de custo, etc., não estamos com uma agenda superlotada nos outros dias, então, esperançosamente, podemos recuperar o atraso e recuperar, se não tudo, pelo menos a maior parte."

"Estou ansioso pelos próximos dias."

A Mercedes foi a única equipe a optar por não fazer um shakedown antes dos testes de pré-temporada, deixando o dia de filmagem para a próxima semana no Bahrein.

Questionado se foi um erro não fazer o shakedown com o W12, o piloto finlandês respondeu: "É muito fácil falar depois"

"Podemos dizer isso agora, mas tenho certeza de que será revisto para o próximo ano", concluiu.