F1: Verstappen minimiza ritmo da Red Bull, mas se diz “muito feliz”

Max Verstappen se diz "muito feliz" com seu início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, depois de definir o ritmo para a Red Bull no dia de estreia no Bahrein.

O holandês fechou o primeiro dos três dias com o tempo mais rápido e o maior número de voltas concluídas, acumulando mais de duas distâncias de corrida no RB16B.

A sessão marcou a primeira tentativa extensa do RB16B, bem como sua primeira aparição pública depois que a Red Bull o manteve escondido após um dia de filmagem em Silverstone no início deste mês.

A Red Bull pareceu terminar o dia sem problemas, com o único pequeno susto vindo quando Verstappen deu uma pequena rodada ao sair da curva 2 na primeira parte.

Verstappen considerou o seu dia "muito bom" ao falar após a sessão, dizendo que estava satisfeito com os seus esforços, apesar das condições difíceis com a tempestade de areia a atingir o circuito.

"Tivemos um dia muito positivo", disse Verstappen. “Pudemos dar muitas voltas, embora as condições da pista fossem bastante difíceis, muito quente, muito vento e, claro, sabemos que o desgaste por aqui é bastante elevado, por isso não é fácil fazer muitas voltas em sequência.”

“Mas estamos muito felizes com o dia de hoje. Não precisamos falar sobre ritmo ou qualquer outra coisa. Acabamos de fazer nosso programa.”

"O carro foi bom de guiar, o que eu acho sempre muito positivo para começar o teste assim. É claro que é isso que você sempre almeja. Quando você consegue completar um dia como este, estamos todos muito satisfeitos."

Verstappen registrou a volta mais rápida de 1min30s674, terminando a dois décimos de segundo à frente de Lando Norris, da McLaren, em segundo lugar.

Isso marcou o início mais forte da Red Bull nos testes de pré-temporada por algum tempo, e contrastou fortemente com a atual equipe campeã, Mercedes, que terminou 91 voltas do total de Verstappen.

Questionado sobre se seria possível ler o real desempenho da Red Bull ainda nos testes, Verstappen disse: "Talvez demore um pouco mais.”

"Eu sempre quero esperar até o Q3 no primeiro fim de semana de corrida. Então você saberá que verá o ritmo real em todos os carros."

A segunda sessão foi marcada pelas condições de areia que deixaram a pista sem aderência e parecia mostrar baixa visibilidade às vezes enquanto o sol se punha e os testes terminavam sob os holofotes.

"Apenas o calor no início torna tudo um pouco mais difícil no geral", disse Verstappen.

"Mas devo dizer que mudei minha viseira e acho que é sempre um pouco mais complicado vendo pela TV. Sentado no carro, tudo bem."

Verstappen entregará o RB16B ao seu novo companheiro de equipe, Sergio Pérez no sábado, antes de encerrar o teste para a equipe na noite de domingo.

