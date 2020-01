Vice-campeão da Fórmula 1 em 2019 e confirmado pela Mercedes como companheiro do britânico Lewis Hamilton na temporada 2020 da categoria máxima do automobilismo mundial, Valtteri Bottas tem um plano para continuar nas Flechas de Prata de 2021 em diante. "Só preciso continuar fazendo o que estou fazendo agora, seguir apreciando o trabalho e me manter obtendo esses bons resultados", afirmou o piloto finlandês de 30 anos.

Bottas foi contratado em 2017 como substituto do alemão Nico Rosberg, que acabara de desbancar o rival Hamilton pelo título da temporada 2016. Desde que ingressou na equipe alemã, o finlandês fez seu melhor campeonato em 2019 e ganhou sobrevida como representante da Mercedes.

Apesar do bom começo de temporada no ano passado, Bottas enfrentava a forte concorrência de Esteban Ocon pela vaga de companheiro de Hamilton. Então reserva da Mercedes, o francês foi preterido pelo concorrente finlandês e acabou assinando com a Renault.

Ainda assim, a renovação de Bottas com o time comandado por Toto Wolff não garante a permanência do piloto nas Flechas de Prata de 2021 em diante, já que o vínculo do finlandês foi prorrogado por apenas uma temporada, de forma similar às negociações anteriores.

O competidor, porém, garante que quer ficar na Mercedes. "Esse é o meu objetivo, com certeza. Porque gosto de trabalhar com essa equipe. Por isso, eu tentarei ficar", disse Bottas, cujo início da carreira você relembra na galeria abaixo:

Galeria Lista Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 1 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 2 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, F3 Euro 3 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, British F3 4 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas à frente de Brendon Hartley na F3 Euro 5 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, F3 Euro 6 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, F3 Zandvoort 7 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 8 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 9 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, Macau GP 10 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, GP3 11 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas comemora título da GP3 12 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, GP3 13 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, Macau GP 14 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas

Entretanto, o finlandês não fecha portas: "Ficarei ansioso para ver se há outras oportunidades. Vamos ver, você nunca sabe o que vai acontecer daqui a seis meses. Muitas coisas podem acontecer, mas será interessante".

De todo modo, Bottas afirma que pretende fazer com que a Mercedes não tenha dúvida quanto à renovação contratual: "Obviamente, meu objetivo é tornar a decisão óbvia para a equipe e, com sorte, ficar mais um ano".

“Agora é hora de ter um bom desempenho até que todas as negociações comecem. É sempre parte da F1, mas só preciso continuar fazendo o que estou fazendo agora, seguir apreciando o trabalho e me manter obtendo esses bons resultados", completou.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Harmonia traz vitórias

Campeã dos últimos seis anos na F1, a Mercedes sempre creditou seu sucesso ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo.

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.