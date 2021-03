A Mercedes sofreu nos dois primeiros dias da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, que deixaram a equipe no último lugar na lista de quilometragem adquirida ao final do sábado. E segundo Valtteri Bottas, a traseira do W12 está provando ser "bastante ágil, mas implacável" nos primeiros testes.

Bottas terminou o sábado com o tempo mais rápido da pré-temporada até então, dando uma injeção de ânimo à Mercedes após um dia complicado com o erro de Lewis Hamilton, causando uma bandeira vermelha pela manhã.

O finlandês disse que apesar do vento no Bahrein não estar facilitando as coisas no carro, ele notou que a traseira do W12 é difícil de controlar às vezes.

"Está ventando mais do que estamos acostumados nas corridas. Mas ainda assim, eu diria que um dos maiores problemas do carro é a traseira. É bastante ágil, mas também bem implacável".

"Isso junto com os novos pneus, que parecem bem sensíveis, não está fácil. Estamos tentando acalmar um pouco o carro para obtermos um ritmo melhor".

Todas as equipes passaram os últimos meses buscando recuperar o downforce perdido com as mudanças introduzidas no regulamento para o assoalho, dutos de freio e difusor, tornando esse um campo de batalha para a próxima temporada.

A Mercedes manteve segredo sobre o design de seu assoalho o máximo possível, evitando falar também onde gastou suas fichas de desenvolvimento no W12.

Bottas perdeu a maior parte da manhã de sexta por conta de um problema na caixa de câmbio, e completou sua última saída na manhã deste domingo antes de entregar o W12 para Hamilton fechar a pré-temporada.

O finlandês conseguiu a ponta no início da noite do sábado após uma saída com os pneus C5, mas disse que "não ficaria celebrando" já que é apenas a pré-temporada.

"Como sempre, nosso foco é completar o programa e maximizar nosso aprendizado, sem olhar para tempos de volta. Não temos ideia do que os outros estão testando e quais cargas de combustíveis e modos de motor os outros estão usando, então é difícil de dizer".

"Quem sabe, até o fim do domingo, podemos ter uma ideia de onde estamos com as simulações de corrida, mas ainda é apenas a pré-temporada".

PRÉ-TEMPORADA F1: MERCEDES se encontra e MCLAREN segue SURPREENDENDO; veja RAIO-X

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.