A Alpine foi uma das grandes vencedoras do GP de São Paulo deste domingo. Ao arriscar manter Esteban Ocon e Pierre Gasly na pista durante a janela de troca de pneus, a equipe francesa abriu caminho para seu melhor resultado no ano com um pódio duplo, e que pode render uma boa quantia financeira para o time da Renault no fim da temporada 2024 da Fórmula 1.

No primeiro terço da prova, alguns pilotos começaram a entrar nos boxes para fazerem suas trocas de pneus, no momento em que um safety car virtual foi acionado por conta da batida de Franco Colapinto, o que levou a maioria ao pitlane, exceto Max Verstappen e a dupla da Alpine.

Mas, logo na sequência, a extensão dos danos da batida do argentino forçou a direção de prova a acionar a bandeira vermelha, o que deu aos três a possibilidade de fazer um pit stop gratuito, colocando-os no mesmo patamar dos demais sem a perda de tempo decorrente de uma parada. Mesmo depois da relargada, os três seguiram na ponta, com Verstappen vencendo e a Alpine fazendo um improvável pódio duplo, com Ocon em segundo e Gasly em terceiro.

Com apenas 16 pontos feitos até então na temporada 2024 inteira, a Alpine conseguiu impressionantes 33 apenas neste domingo, o que mudou bruscamente o cenário na metade inferior da classificação do Mundial de Pilotos.

Se até então a Alpine estava na nona posição do Mundial de Construtores, agora ela salta para o sexto lugar, superando de uma vez Williams (17), RB (44) e Haas (46). E, no final da temporada 2024, isso pode representar um prêmio importante para a Alpine, caso o resultado se confirme.

A classificação final de uma equipe no Mundial de Construtores impacta na quantia de dinheiro que ela receberá no final do ano na divisão do fundo de prêmios da categoria. Quanto melhor sua posição, ela receberá uma fatia maior.

A divisão exata do fundo de prêmios da F1 é algo mantido a sete chaves, porém, é possível fazer uma estimativa do quanto que cada posição vale usando informações de domínio público. Segundo o Pacto de Concórdia, o contrato que rege a governança da categoria, o fundo de prêmios representa até 50% dos lucros de direitos comerciais da F1.

Mas as equipes nem sempre recebem os 50% após um certo ponto da receita. Segundo apurado, o percentual a Formula One Management aumenta a partir desse ponto. Por exemplo, em 2022, o prêmio total foi de 1.157 bilhão de dólares (R$6,59 bilhões) após a F1 gerar uma receita de 2,57 bilhões (R$14,65 bilhões), um total de cerca de 45%.

Com base nos valores de 2022, podemos calcular que a Alpine receberia, no nono lugar do Mundial de Construtores, aproximadamente 69 milhões de dólares (R$393 milhões). Ao subir diretamente para a sexta posição, o total aproximado do fundo passaria para 95 milhões de dólares (R$541 milhões). Em reais, um ganho de cerca de R$140 milhões.

Porém, dada a performance da equipe francesa ao longo da temporada 2024 e a proximidade de duas rivais, a Haas, que tem 46 pontos, e a RB, que tem 43, é questionável se a Alpine conseguirá manter essa posição até o final do campeonato. Mas, de qualquer forma, estamos falando de um belo salto financeiro para uma equipe que, até o começo do domingo em São Paulo, não via luz no fim do túnel para um dos campeonatos mais complicados de sua história.

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!