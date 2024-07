Um ano e meio antes da entrada oficial da Audi na Fórmula 1, a falta de desempenho da equipe Sauber está causando inquietação e nervosismo nos bastidores. Pelo menos é o que sugerem os relatos da mídia que circulam após o GP em Silverstone.

De acordo com essas apurações, aparentemente há uma disputa de poder dentro da Audi entre Oliver Hoffmann, que tem a responsabilidade geral pelo projeto da F1, e o CEO da Sauber, Andreas Seidl.

Conforme relatado pela AutoAction, Hoffmann estaria tentando minar o poder de Seidl, citando em particular a aparente falta de desenvolvimento da equipe desde que o ex-chefe da McLaren assumiu o cargo há 14 meses.

Na metade da temporada de 2024, após doze dos 24 GPs, a Sauber, liderada por Seidl, ainda não conquistou um único ponto e está em último lugar no campeonato de construtores. Um retrocesso em comparação com 2023, quando a equipe suíça marcou nove pontos após doze GPs.

No entanto, as mãos de Seidl estavam atadas até o início de 2024, quando houve a aquisição final de 100% das ações da Sauber pela Audi. Os principais investimentos tiveram que ser apoiados pela família Rausing até março, quando o proprietário original, Finn Rausing, também cedeu seus últimos 25%, o que levou a um atraso de fato nos investimentos.

Desde a aquisição total, Seidl acelerou o passo, especialmente na área de recursos humanos. Somente na semana passada, a Audi confirmou a contratação de Stefan Strähnz, que veio da Mercedes e se tornará o novo diretor de programa da equipe a partir de 1º de outubro.

Antes disso, outros profissionais de alto calibre foram anunciados, incluindo Stefano Sordo, ex-Red Bull e McLaren, e Lee Stevenson, ex-chefe de mecânica da Red Bull.

Seidl também deu um golpe no mercado de pilotos: Nico Hülkenberg, com quem ele já havia trabalhado na bem-sucedida participação do alemão em Le Mans pela Porsche em 2015, um dos pilotos mais badalados do mercado.

Seidl fez a balança pender para a nova contratação não apenas pelo seu contato prévio, mas também por causa de suas declarações claras nas negociações para o sim da Audi, como o próprio Hülkenberg enfatizou várias vezes depois.

Hülkenberg deve ser um golpe de sorte para a Audi, e não apenas por causa de sua nacionalidade, já que o piloto de 36 anos vem apresentando um bom desempenho em 2024. Recentemente, ele causou alvoroço com dois sextos lugares na Haas e, em sua "segunda" carreira na F1 com os "carros de efeito solo", é considerado um dos melhores classificadores da categoria.

Sainz está chegando há muito tempo: Irritação na Audi

A dupla de pilotos formada por Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, por outro lado, que foi mantida para 2024 como se fosse uma necessidade, está muito aquém das expectativas. Zhou, na verdade, não tem futuro na equipe, e Bottas só tem uma pequena chance se a contratação de Carlos Sainz não se concretizar.

Diz-se que o preenchimento do segundo cockpit também se tornou um ponto de discórdia entre Hoffmann e Seidl, já que o grupo está aparentemente irritado com o jogo de interesses em torno de Sainz. O espanhol agora também está sendo cortejado pela Alpine e pela Williams e, recentemente, tem enviado sinais muito menos positivos ao projeto da Audi do que há alguns meses.

Irritante, porque: De acordo com informações do Motorsport-Total.com, a Audi poderia ter contratado Sainz imediatamente após a notícia chocante da mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari. No entanto, na época, o negócio não se concretizou devido à incapacidade dos responsáveis pela decisão de agir naquele momento e à falta de comprometimento com o projeto da F1.

O fraco resultado da Sauber pode se tornar uma bênção para a Audi

Após o anúncio grandiosamente celebrado da Audi sobre sua entrada durante o GP da Bélgica de 2022, um ponto de interrogação pairou sobre o programa por meses. O CEO da Audi, Markus Duesmann, que havia impulsionado pessoalmente o projeto, teve que deixar seu cargo em agosto de 2023, e seu sucessor, Gernot Döllner, só assumiu um compromisso claro com a F1 em dezembro de 2023, em meio a rumores de uma saída de última hora.

Em março de 2024, Oliver Hoffmann, a segunda força motriz por trás da entrada da Audi na F1 ao lado de Duesmann, teve que renunciar ao seu cargo de Diretor de Desenvolvimento porque, de acordo com vários relatos da mídia, Döllner o responsabilizou por um atraso de anos no desenvolvimento de novos modelos de rua.

Em outras palavras, o próprio executivo de 47 anos de idade também está sob grande pressão em sua nova função na Audi - o que agora aparentemente se reflete na guerra de trincheiras com Seidl. Como é comum em grandes corporações, Hoffmann preferiria apresentar resultados positivos de sua equipe de F1 ao Conselho de Administração o quanto antes.

Entretanto, resultados rápidos na fase atual do projeto não são necessariamente conducentes ao sucesso em longo prazo. Devido ao impacto da atual posição no campeonato mundial sobre o desenvolvimento e os tempos de túnel de vento aprovados pela FIA, uma temporada de 2024 fraca no papel ainda pode se transformar em um ás na manga da Audi em termos de recursos, se o projeto puder ganhar velocidade na reta final para 2026 com o mínimo de restrições possível.

Cortejando o chefe de equipe da Aston Martin, Mike Krack

Um fato interessante: o chefe da equipe da Aston Martin, Mike Krack, está cada vez mais surgcndo omo uma possível figura de apoio nesta guerra de trincheiras da Audi. O luxemburguês está sentindo cada vez mais as expectativas crescentes do proprietário da Aston, Lawrence Stroll, em seu emprego atual.

Devido à queda no desempenho da Aston Martin em 2024 e, desde a nomeação do ex-chefe de motores da Mercedes, Andy Cowell, como CEO do Grupo, Krack é considerado um nome instável na marca britânica de carros esportivos. Agora, ele poderia evitar uma queda maior ao pular do barco a caminho da Audi.

Não é segredo que Seidl e Krack se conhecem bem do passado, tendo trabalhado juntos na BMW e na Porsche, têm grande consideração um pelo outro e poderiam formar uma equipe poderosa em nível esportivo.

Mas Hoffmann também estaria interessado em contratar Krack para o seu lado da moeda. Caso o rompimento com Seidl leve à sua saída, ele mesmo poderia assumir a posição de CEO, enquanto Krack, um homem experiente, cuidaria das questões esportivas. Vale lembrar que, no momento, a Sauber não tem um chefe de equipe oficial, com Alessandro Alunni Bravi sendo chamado apenas de "representante da equipe".

Diante desse cenário, a alta gerência da Audi tem agora decisões importantes pendentes que definirão a face e a direção futura do projeto da F1. Será que eles continuarão a confiar na experiência de Seidl e em seu histórico de sucesso na F1 e continuarão no caminho que tomaram - ou darão ouvidos ao botão de pânico de Hoffmann no final do dia?

