F1: Marko promete que Red Bull terá atualizações no GP da Hungria

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, confirmou que a equipe terá atualizações para o GP da Hungria de Fórmula 1 deste fim de semana, em uma tentativa de levar o RB20 um passo adiante.

Marko admitiu que a equipe ficou atrás da McLaren e às vezes da Mercedes nas últimas corridas. É por isso que ele acredita que esta atualização permitirá que Max Verstappen corra novamente no pelotão mais rápido.

Embora Verstappen e Lando Norris tenham tido contato na Áustria, a Mercedes venceu as duas últimas corridas. Foi também a primeira vez que Verstappen não conseguiu vencer duas corridas consecutivas pela primeira vez desde os GPs da Grã-Bretanha e da Áustria em 2022.

Embora isto seja uma indicação do sucesso da combinação Verstappen-Red Bull desde então, Marko acredita que a equipe não tem atualmente o carro mais rápido e o menor erro permitiria que seus rivais conquistassem a vitória.

Porém, com a chegada da nova atualização na Hungria, Marko está esperançoso de que a Red Bull recupere o desempenho anterior.

"O ponto mais importante para nós é que, para vencermos, tudo deve estar perfeito. Não deve haver o menor erro."

“Fomos muito lentos com o pneu médio, mas chegaremos a Budapeste com uma atualização e esperamos que isso nos coloque um passo à frente novamente”.

“Se você olhar para as próximas corridas, pode dizer que Budapeste é uma pista bastante lenta e Spa é uma das pistas onde Max sempre foi extremamente bem”.

“Estamos basicamente atrás da McLaren no momento; se você olhar para a corrida britânica, estamos atrás da Mercedes também”.

“A Red Bull ainda não é o carro mais rápido no momento e precisamos consertar isso com a atualização.”

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

NASR conta DETALHES da saída da F1, analisa Drugo, diz QUANTO CUSTA vaga no grid e exalta IMSA e WEC

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!