F1: Brundle critica demora na adaptação de Hamilton à Ferrari

Lewis Hamilton experimentou o gostinho de vencer pela Ferrari na corrida Sprint no GP da China, apenas para se decepcionar bastante 24 horas depois, na corrida, quando foi desclassificado da etapa principal.

No entanto, a corrida no Bahrein é apenas a quarta etapa do heptacampeão da Fórmula 1 correndo com as cores vermelhas de Maranello. Mas, para Martin Brundle, o piloto já deveria ter se adaptado a maneira italiana de trabalhar.

Apenas em nono lugar na qualificação no Bahrein, Hamilton ficou desmoralizado no final da sessão: "Não estou fazendo um trabalho bom o suficiente e preciso melhorar".

De acordo com Martin Brundle, o humor de Hamilton é uma continuação dos problemas que ele teve na Mercedes no ano passado.

"Ficamos bastante acostumados com essas entrevistas tristes no ano passado, não foi? Agora a mesma coisa está acontecendo novamente na Ferrari".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andrej Isakovic - AFP - Getty Images

"No entanto, não acho, ao contrário da maioria, que a idade seja o problema de Lewis".

"O problema é que ele não tem um carro que funcione da maneira que ele quer. Além disso, os jovens pilotos ao seu redor têm mais de 100 corridas e ainda estão na casa dos 20 anos".

"Alguém me disse algo hoje: 'É mais difícil reaprender tudo depois de mudar de equipe do que aprender tudo pela primeira vez como um novato'".

"Acredito que isso seja verdade, o carro claramente não está funcionando da maneira que Lewis quer. Ele ainda está aprendendo a trabalhar de forma mais eficiente com seu engenheiro, a se comunicar com a equipe e a usar todas as configurações do carro da maneira mais eficiente".

"Mas eu ainda achava que Lewis passaria por esse processo mais rapidamente".

