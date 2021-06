Max Verstappen sofreu um acidente forte na reta de largada/chegada do circuito de Baku na semana passada, a cinco voltas do fim. Seu pneu traseiro esquerdo estourou enquanto ele corria a 300 km/h. O holandês saiu ileso, mas o carro ficou visivelmente danificado.

A Red Bull perdeu 25 pontos no acidente e as imagens chocantes sugeriram que o bólido havia sido totalmente destruído, mas a análise da equipe de Fórmula 1 parece indicar o contrário.

Max Verstappen, Red Bull Racing dà un calcio alla posteriore sinistra dopo il ritiro Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O piloto, uma vez fora do cockpit, não hesitou em chutar a roda traseira esquerda que o tirou uma vitória que tinha no bolso. Verstappen teve sorte, porque é justo notar que o RB16B saiu do acidente com pouquíssimos danos, demonstrando a qualidade dos carros atuais.

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O veículo não sofreu nenhum dano estrutural no chassi, e deve ser verificada a integridade da transmissão, que pode ser substituída sem sofrer qualquer penalidade, assim como o motor, já que a equipe mudará para a segunda unidade (das três permitidas) na França.

Se não fosse pela suspensão traseira esquerda danificada, o RB16B não teria sofrido tantos danos quanto a Mercedes W12 de Valtteri Bottas ou Williams FW43 de George Russell no acidente de Ímola.

L'auto danneggiata di Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Na dianteira, bastará substituir o spoiler, pois a carenagem permaneceu intacta. Na parte traseira havia apenas um amasso na estrutura deformável. Considerando a escala do acidente, o holandês se saiu muito bem, já que as coisas estavam muito piores no Aston Martin de Lance Stroll, que bateu algumas centenas de metros antes, na volta 29.

Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.