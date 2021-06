F1: Russell crê que campanha 'zerada' da Williams não é fracasso

George Russell disse que se a Williams terminasse a temporada de 2021 da Fórmula 1 sem marcar um ponto não tornaria sua campanha um fracasso.

A Williams não pontua desde o GP da Alemanha de 2019, onde só terminou em 10º com Robert Kubica depois que os carros da Alfa Romeo receberam penalidades após a corrida por irregularidades na embreagem durante a largada.

Embora tenha melhorado o desempenho do carro em 2020 e particularmente em 2021, continua sem terminar entre os 10 primeiros desde aquela corrida de Hockenheim.

A equipe está atualmente em 10º na classificação de construtores deste ano, depois de escorregar na tabela para trás da Haas com o resultado do GP do Azerbaijão.

Questionado se até agora não marcar um ponto para a Williams o incomodava, Russell explicou o motivo pelo qual acredita que o cenário não seja tão ruim para seu time atual, mesmo que termine uma segunda temporada consecutiva sem pontuar.

“Não me incomoda, mas certamente é um objetivo”, disse Russell ao Autosport. “Esse é o alvo."

“Se terminarmos esta temporada sem pontos - eu não veria esta temporada como um fracasso."

“Se terminarmos a temporada com alguns pontos, acho que teria sido um grande sucesso."

“Pontos para nós é, efetivamente, como uma vitória para a McLaren."

“Se a McLaren passar a temporada inteira sem vencer uma corrida, não veremos isso como um fracasso."

“Se eles tivessem uma vitória, teria sido um grande sucesso. E essa é uma maneira muito boa de ver as coisas."

“Para nós, psicologicamente, temos que reconhecer que, se fizemos absolutamente tudo, se tivermos um fim de semana fantástico e voltamos para casa em 13º, precisamos reconhecer isso e não ser pessimistas por não termos conquistado pontos."

“Porque 13º pode ter sido o máximo absoluto que fizemos", concluiu.

