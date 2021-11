O chefe da Red Bull Christian Horner zombou da velocidade máxima da Mercedes de Lewis Hamilton durante a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. A prova classificatória foi uma grande oportunidade para Max Verstappen ganhar vantagem no campeonato, mas uma má largada o impediu de passar Valtteri Bottas e ele também perdeu para o heptacampeão na principal.

Com o resultado, sua vantagem na liderança caiu para 14 pontos com três corridas restantes, duas delas com potencial favoritismo ao rival pela força da unidade de potência da equipe alemã em duas etapas com longas retas: Catar e Arábia Saudita.

Horner comentou sobre o que aconteceu na corrida sprint em Interlagos e se preocupou com o desempenho da Mercedes: "Já faz muito tempo que não vimos eles tão fortes, eu acho que a Turquia foi a última vez, embora no México eles tenham se saído bem nas longas retas."

No entanto, a Red Bull sabia do potencial dos carros alemães: "Eles são cerca de 14 km/h mais rápidos no final da linha, mas não estamos surpresos com o ritmo deles."

O maior burburinho no fim de semana foi a asa traseira de Hamilton. O britânico foi desclassificado da qualificação depois de marcar o melhor tempo na sexta-feira por irregularidades no DRS, e Horner comentou: "É algo que permite ao seu carro atingir essas velocidades. A física não deveria, estamos tentando entender o que é e, a partir disso, ver o que fazemos."

O chefe da equipe austríaca acredita que o Mercedes teve um desempenho melhor do que o resto dos carros: "Como já disse, é algo que cabe à FIA. As regras são claras e exigentes, por isso estaremos vigilantes porque Lewis estava em outra liga. Acho que ele era 27 km/h mais rápido do que Norris quando o passou."

"Esse é outro nível, mas foi uma grande corrida da parte dele. Acho que disse isso antes da corrida, este é um lugar onde você pode ultrapassar", relembrou, a respeito da velocidade máxima do heptacampeão.

"Acho que sabemos claramente do que se trata a asa de Hamilton, mas é algo para os engenheiros discutirem", acrescentou.

