A chegada de Andrea Kimi Antonelli à Fórmula 1 começou a atrair os holofotes para a equipe júnior da Mercedes. Isso porque muitos querem entender como o time conseguiu o sucesso do italiano.

Agora, em entrevista ao Motorsport.com, Gwen Lagrue, chefe da equipe júnior dos alemães, contou detalhes de como os nomes são escolhidos e treinados.

Antonelli entrará no assento de Lewis Hamilton, que será transferido para a Ferrari, em 2025. O italiano passará a ser companheiro de equipe de George Russell aos 18 anos.

Todo seu talento já vem sendo observado desde que ele venceu a FRECA e pulou direto para a Fórmula 2, não competindo a Fórmula 3, como é o caminho normal de outros pilotos.

A entrevista

Foram algumas semanas emocionantes para a equipe júnior da Mercedes. Especialmente após a notícia de que Kimi Antonelli competirá pela equipe de F1 em 2025.

"Além das emoções, eu gostaria de me concentrar no marco que alcançamos com isso. Foi exatamente por isso que lançamos o programa Mercedes Junior em 2016", começa Lagrue em sua resposta.

"Em breve, teremos dois pilotos em tempo integral saindo do programa [Antonelli e Russell]. É claro que isso nos deixa orgulhosos. Mas esse é apenas o primeiro passo, ainda há muito a ser feito".

"George está se preparando para assumir o cargo de 'líder' da equipe. Kimi ainda tem muito a aprender antes de iniciar sua primeira temporada na F1. O objetivo é que ele esteja tão forte quanto em 2026. Há grandes expectativas por parte da Mercedes, portanto ele estará sob muita pressão. Tenho confiança nele e na equipe que o apoia agora. Estamos construindo uma nova era que durará pelos próximos anos".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quando foi o seu primeiro contato com Kimi Antonelli?

"Nós o recrutamos em novembro de 2017. Naquela época, ele tinha 11 anos de idade, mas competia em nível internacional no kart. Esse é um ambiente ultracompetitivo".

"Com essa pouca idade, ele já tinha cinco ou seis anos de experiência. Naquela época, já o tínhamos visto fazer muita coisa na pista e, embora houvesse obviamente algumas áreas a serem melhoradas, ele tinha o talento bruto".

"Vimos como ele atacava, defendia, se preparava para as ultrapassagens e gerenciava as corridas. Esse é o talento intrínseco. Depois, tudo se resume à atitude e ao comportamento dele, quando tira o capacete".

"É claro que há alguns 'sinais de alerta' quando nos envolvemos com jovens pilotos, por exemplo, alguns problemas comportamentais. Alguns pilotos podem ter conquistado títulos, mas não têm a atitude ou o comportamento corretos. Isso causa um desenvolvimento limitado nas classes mais altas. Não é uma ciência exata, mas no caso de Kimi Anotnelli, percebemos claramente que ele tinha um perfil único".

Kimi Antonelli parece ter sido acompanhado com atenção extra pela Mercedes nos últimos anos. O que o torna tão especial?

"Todos os nossos pilotos têm acesso às mesmas habilidades básicas. O que o torna único é o fato de ele ter chamado a atenção por ter vencido tudo em todos os lugares. No kart, ele foi campeão europeu júnior e depois duas vezes campeão europeu sênior em 2021 e 2022".

"Em sua primeira temporada completa na F4, ele venceu todos os campeonatos em que participou [Itália, Alemanha e Emirados Árabes Unidos em 2022]. Ele também conquistou quase todas as pole positions".

"Em seguida, ele fez o mesmo em seu primeiro ano na FRECA. Isso já é extraordinário. Ele aproveita ao máximo o que tem à sua disposição. Ele está fazendo isso agora também em sua difícil temporada de F2, onde bate regularmente seu companheiro de equipe [Oliver Bearman, na Prema]".

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Não é muito difícil manter toda a pressão e as expectativas sobre ele?

"A partir do momento em que você começa a vencer e entra em um programa como a Mercedes aos 11 anos de idade, a pressão é imediata. Quando ele estreou no kart - e largou da pole na final do Campeonato Europeu - a pressão era enorme".

"Ele tem lidado com isso durante toda a sua vida. O mais importante é ajudá-lo a crescer e depois aumentar a pressão de maneira uniforme".

Com base em quais critérios os jovens pilotos são avaliados antes de entrar no programa júnior?

"Cada projeto de piloto precisa de seu próprio método exclusivo. Os critérios são importantes para nós, mas isso não significa que sejam os mesmos para outro programa de treinamento. Temos nosso próprio método".

"Ele começa com o recrutamento do motorista em uma idade muito jovem. Em seguida, desenvolvemos um programa de desenvolvimento que vai do kart à F1. Fizemos isso com George, Esteban [Ocon] e Kimi".

"Nossa filosofia é que queremos nos concentrar em um número relativamente pequeno de pilotos. Não é como se trouxéssemos cinco e demitíssemos outros quatro depois de uma temporada".

"Damos a nós mesmos tempo para construir os projetos, mas, infelizmente, às vezes temos de nos despedir dos pilotos. Infelizmente, isso aconteceu com [o piloto da F2] Paul Aron".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quantas pessoas estão envolvidas na Mercedes Junior Team?

"Tenho sorte de estar no comando do programa e posso contar com Stéphane Guérin. Ele cuida de tudo na pista e foi uma peça fundamental no desenvolvimento de Kimi. Loïc Duval entrou em 2023 e é responsável por Alex Powell, na F4".

"E também temos Mike Wilson, seis vezes campeão mundial de kart, que cuida dos pilotos mais jovens. Também temos preparadores físicos e mentais para cada piloto e há pessoas que monitoram a condição médica dos pilotos".

"É uma rede e eu sou o líder apaixonado por ela. À medida que os pilotos se aproximam da F1, eles também entram em contato com os diferentes departamentos da equipe de F1".

A notícia da saída de Lewis Hamilton no início deste ano foi uma surpresa para você?

"Embora a saída em si não tenha sido muito surpreendente, o momento em que ela ocorreu e para onde ele está indo foi! Mas estávamos nos preparando há vários anos para quando Lewis deixaria a equipe ou se ele quisesse deixar a F1".

"Na verdade, essa é a razão pela qual começamos o programa. Queremos preparar a Mercedes para o futuro, para o longo prazo. Sua saída pode ser um pouco precoce em nossos preparativos e no desenvolvimento de Kimi, mas também vejo isso como uma oportunidade para a equipe".

"No final das contas, o momento não é muito ruim. Ele chega pouco antes das novas regras em 2026 e não esperamos que nossa equipe volte a pilotar no nível mais alto em 2025. É menos arriscado e Kimi pode se preparar perfeitamente para o ano seguinte".

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!