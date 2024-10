O atual investimento que a Haas está recebendo faz com que Nico Hulkenberg sinta que a equipe se tornará ainda mais competitiva nos próximos anos da Fórmula 1.

O piloto alemão deixará a Haas depois de um frutífero período de dois anos na equipe americana - uma temporada trabalhando sob o comando do ex-chefe de equipe Guenther Steiner e um ano no novo regime sob o comando do ex-diretor de engenharia Ayao Komatsu. Ele fará sua transferência para a Sauber/Audi em 2025.

A Haas está em uma posição muito melhor no campeonato de construtores em 2024, pois seu pacote de carros não destrói mais os pneus durante as corridas.

Isso significa que os contínuos feitos heroicos de Hulkenberg nas classificações desde que retornou como piloto de F1 em tempo integral em 2023 foram convertidos em seis pontos finais, com Kevin Magnussen, e seu substituto, Ollie Bearman, também marcando pontos.

Atualmente, a equipe está apenas três pontos atrás da RB em uma batalha acirrada pelo lucrativo sexto lugar no campeonato de construtores.

O proprietário da equipe, Gene Haas, já foi convencido a assinar uma campanha de recrutamento destinada a aumentar em 10% o tamanho da equipe de 300 pessoas e acredita-se que também tenha dado luz verde a um investimento significativo nas instalações da base da equipe no Reino Unido, em Banbury.

Quando perguntado sobre como ele prevê o futuro da Haas quando for para a equipe Sauber, que se tornará Audi em 2026, em meio à próxima redefinição de regras da F1, em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Hulkenberg respondeu:

"Acho que a equipe está muito bem montada agora".

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

"E acho que é uma organização que funciona e acho que provamos isso até certo ponto este ano, com as mudanças que aconteceram no inverno".

"Isso sempre depende de muitos outros fatores. Comercialmente - que tipo de parceiros eles têm, qual é o orçamento, quais são os recursos?"

"Mas ouvi dizer que há algumas coisas mais interessantes em andamento para a equipe, o que só vai ajudá-la, eu acho".

"E acho que a Haas será uma séria concorrente nos próximos anos, especialmente no próximo ano, porque os regulamentos estão estáveis.

"2026 é uma incógnita para todos, mas o mais empolgante é que 2026 é um pedaço de papel em branco e isso o torna muito interessante para todos que podem fazer um trabalho melhor do que as outras equipes e se destacar".

