Os organizadores do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 fizeram uma série de revisões no circuito de Austin para tentar ajudar a reduzir os problemas com os limites da pista, segundo apuração do Motorsport.com.

Com o recapeamento do Circuito das Américas (COTA) esta temporada, surgiu a oportunidade de resolver os problemas que surgiram na corrida do ano passado, com os pilotos abusando das linhas brancas na borda do circuito.

De fato, o problema de os pilotos não respeitarem as linhas brancas tornou-se tão predominante que a Haas buscou o direito de revisão sobre o que alegou serem várias infrações cometidas por concorrentes na corrida que deveriam ter sido sancionadas.

Embora os comissários da FIA tenham rejeitado o pedido da Haas, imagens de vídeo a bordo de pilotos correndo fora da pista - especialmente na curva 6 - provocaram reclamações de outras equipes sobre a falta de ação.

No final, embora a FIA tenha reconhecido a existência de problemas de filmagem a bordo dos limites da pista, ela disse que o monitoramento externo de curvas específicas não foi considerado suficiente para fornecer um julgamento preciso sobre se os pilotos estavam fora das linhas brancas.

Ciente da situação que surgiu no ano passado, soube-se agora que Austin fez uma série de modificações no circuito que devem evitar que o cenário se repita este ano.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Em várias áreas da pista, as bordas do asfalto foram reduzidas em 1,5 metro e substituídas por grama, o que deve impedir que os pilotos sejam tentados a atravessá-las completamente. Essas áreas ficam na parte interna das curvas 6, 13, 14 e 15.

Para ajudar no policiamento de possíveis problemas com os limites da pista, a Austin também disse que adicionou câmeras em "lugares estratégicos" que devem ajudar a monitorar melhor os carros que saem da pista.

Também foi feita uma alteração na saída da Curva 11, a curva apertada para a esquerda que leva à reta traseira. Anteriormente, essa era uma área de escape de asfalto com "ressaltos de tartaruga" na saída, mas agora foi equipada com uma inserção de cascalho com resina.

Essa "brita falsa" foi usada pela primeira vez em Zandvoort, há vários anos, para servir como um impedimento para os pilotos, mas sem correr o risco de trazer pedras soltas de volta à pista.

Entende-se que essa mudança foi feita como um experimento para este ano - com COTA precisando equilibrar as exigências da F1 e da MotoGP.

O promotor da corrida de Austin, Bobby Epstein, disse: "Há algumas áreas em que é difícil porque, se você correr com a Moto GP e a F1 na mesma pista, uma quer cascalho em uma área que a outra não quer".

"Você não pode ter as duas coisas e não pode cortar a pista e colocar cascalho, depois revirá-la e esperar que ela permaneça estanque quando há barro por baixo. Portanto, há alguns desafios que vão e vem".

Outras zebras também foram substituídas ao redor da pista, com drenagem adicionada para ajudar a melhorar as condições de chuva.

Recapeamento da pista

Além das mudanças nos limites da pista, Austin também passou por um recapeamento desde a corrida do ano passado, o que deve ajudar a aliviar alguns dos solavancos dos quais os pilotos se queixaram em 2023.

"Foi principalmente para nos livrarmos dos solavancos", acrescentou Epstein. "Parte da pista já tinha 12 anos, então estava na hora".

"Sei que Max [Verstappen] fez uma avaliação muito ruim da pista no ano passado. Por isso, espero que tenhamos algo positivo. Tenho certeza de que ouviremos: 'Esta é uma pista totalmente nova. É fantástica.'"

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!