Mini-férias da F1: É permitido trabalhar no carro? Entenda regras

A Fórmula 1 voltou das tradicionais férias de agosto e, após algumas corridas, entrou em uma nova pausa, ficando um mês sem provas. Mas, neste período, é permitido mexer e trabalhar no carro? O Motorsport.com te responde.

Durante o intervalo no meio do ano, existe uma regra na categoria que impede as equipes de fazerem qualquer tipo de melhoria em seus respectivos monopostos por duas semanas - 14 dias. Apenas alguns departamentos têm permissão para continuar trabalhando, principalmente comunicação e marketing, finanças e jurídico.

Fora do período obrigatório de 14 dias de paralisação, todas as áreas de uma equipe de F1 podem operar normalmente e dentro das regras e permissões usuais da temporada regular. Por conta de uma alteração no calendário, que acabou sendo rearranjado e sem prova para encaixar nesse período, a categoria 'ganhou' mais uma folga.

Questionamos o ex-chefe de motores da Renault na F1, Rico Penteado, quais as 'regras' dessas 'mini-férias' em relação à pausa tradicional de agosto.

"A galera pode [trabalhar no carro], eles estão trabalhando muito para terminar a temporada da melhor forma possível. Nas féria de agosto é obrigatório [não mexer no carro], tem ali as duas semanas que ninguém trabalha. Os fornecedores, inclusive, precisam provar que não estão fazendo nada com relação à Fórmula 1. Então, só realmente nesse pedaço do verão é que é obrigatório fechar. Nessa pausa agora, o que acontece é que o pessoal de corrida acaba descansando mais", explicou.

"Então, o pessoal aproveita essa época para passar tempo com a família, viajar, descansar. Os pilotos não precisam voltar para a fábrica nessa pausa. A pausa é só um 'arzinho' a mais, mas eles podem estar na fábrica trabalhando", concluiu Rico.

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!