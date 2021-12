F1: Chefes de equipe elegem Verstappen o melhor piloto de 2021

Max Verstappen liderou o ranking dos 10 melhores pilotos segundo os chefes de equipe da Fórmula 1, desbancando Lewis Hamilton.

Os dois pilotos têm dominado a classificação nos últimos anos, terminando como os dois primeiros a cada ano desde 2016. Mas esta é a primeira vez que Verstappen esteve à frente.

No que se tornou uma longa tradição criada pela Autosport, cada um dos chefes de equipe da F1 foi convidado a escolher seus 10 melhores pilotos do ano. Os resultados individuais são mantidos em segredo - para que eles possam responder honestamente - e a contagem é calculada usando a estrutura de pontos da F1, que vai de 25 pontos para o primeiro até 1 ponto para o 10º.

Pela primeira vez desde que entrou na F1 em 2015, o campeão mundial Verstappen saiu por cima, ganhando 188 pontos em comparação com os 174 de Hamilton.

O resultado da pesquisa ocorre no final de uma campanha em que o chefe de sua equipe, Christian Horner, disse que o holandês foi uma grande inspiração para todos na Red Bull.

Refletindo sobre a temporada e o progresso de Verstappen, Horner disse: “Acho que acabamos de dar a ele um carro melhor e ele o aproveitou muito bem.”

“As estatísticas falam por si: a quantidade de voltas que ele liderou, as poles, as vitórias nas corridas. Ele tem sido excelente, e tão poucos erros sob grande pressão.”

“Acho que o que você esquece é a pressão que vem crescendo e crescendo ao longo do campeonato. E a forma como, quando jovem, ele lidou com isso, foi inspirador.”

Lando Norris subiu para o terceiro lugar geral, após uma temporada extremamente impressionante com a McLaren, que o incluiu conquistando sua primeira pole position no GP da Rússia. Ele foi o que mais subiu no top-10, junto com Carlos Sainz da Ferrari, ambos ganhando quatro lugares em suas posições de 2020, enquanto Fernando Alonso foi o quinto.

Apesar de suas vitórias Sergio Pérez (quinto em 2020) e Daniel Ricciardo (quarto) ficaram fora dos 10 primeiros.

Os nove chefes de equipe que participaram foram Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Andreas Seidl (McLaren), Laurent Rossi (Alpine), Otmar Szafnauer (Aston Martin), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost ( AlphaTauri), Jost Capito (Williams) e Gunther Steiner (Haas). A única equipe que não participou foi a Ferrari.

Resultados:

Posição Piloto Pontos Ano anterior 1 Max Verstappen 188 +1 2 Lewis Hamilton 174 -1 3 Lando Norris 100 +4 4 Carlos Sainz 70 +4 5 Fernando Alonso 63 6 Charles Leclerc 58 -3 7 Pierre Gasly 56 +3 8 George Russell 44 -2 9 Valtteri Bottas 43 0 10 Esteban Ocon 41

2020

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Leclerc

4 Ricciardo

5 Pérez

6 Russell

7 Norris

8 Sainz

9 Bottas

10 Gasly

2019

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Leclerc

4 Bottas

5 Vettel

6 Albon

7 Sainz

8 Ricciardo

9 Russell

10 Norris

MERCEDES tinha razão no PROTESTO? Giaffone analisa POLÊMICA na F1, FUTURO de Masi e MUDANÇAS em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music