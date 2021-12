Eleito nesta sexta-feira como sucessor de Jean Todt, o novo presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Mohammed ben Sulayem prometeu aos fãs da Fórmula 1 que o órgão fará o que for necessário para garantir que o esporte não tenha no futuro uma repetição do controverso GP de Abu Dhabi.

A chegada de Sulayem ao cargo mais importante do automobilismo mundial vem apenas dias após a F1 ver sua imagem afetada pelo modo como foram realizados os procedimentos de relargada que decidiram o título mundial a favor de Max Verstappen contra Lewis Hamilton.

O Conselho Mundial da FIA já anunciou nesta semana planos para uma investigação sobre os eventos de Abu Dhabi, e Sulayem disse que aguardará os resultados completos antes de decidir qual será sua ação.

Ele acha que seria completamente errado de sua parte entregar respostas sem antes entender completamente as circunstâncias por trás.

"Vamos olhar para as regras e garantir que, se uma situação do tipo acontecer novamente no futuro, teremos uma solução instantânea para isso", disse Sulayem durante uma coletiva após sua eleição em Paris. "Ou que isso seja evitado".

"Há tantas áreas que podemos melhorar. Não podemos apenas sentar e dizer que estamos bem. Não, não é suficiente em um esporte tão grande e importante quanto a F1".

Sulayem terá autoridade direta na decisão de manter ou não o diretor de provas Michael Masi, cujo futuro foi alvo de intensa especulação nos últimos dias.

Questionado se tem total confiança no australiano, ele disse: "Por que dizer já? Temos que olhar para o assunto. Fui recém-eleito e olharei para isso amanhã. Tenho uma reunião com minha equipe e olharei para todos os pontos que podem ser melhorados".

"Mas definitivamente não irei formar conclusões em decisões sem falar com minha equipe".

Sulayem já está bem ciente dos desafios que enfrenta em um momento em que a credibilidade da Federação tem sido questionada, e jurou que se afastará de responsabilidades fora da FIA para ajudá-lo a se concentrar neste papel.

"Se você fala sobre a credibilidade da FIA, sim, temos boa estrutura, com boas equipes. Mas há sempre como melhorar. Apenas temos que olhar onde podemos melhorar. Uma coisa é que serei integralmente dedicado ao trabalho, e não terei nenhuma outra função além de Presidente da FIA".

"Me afastarei de todas as minhas outras responsabilidades. Não serei nada além disso. E não serei um fardo à FIA. Concentrarei em minha paixão, com a equipe certa, e terei as pessoas certas comigo, estamos buscando algo ainda melhor. É por isso que a FIA é credível".

