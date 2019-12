F1: Chefes de equipe elegem os dez melhores pilotos de 2019; veja

Lewis Hamilton e Max Verstappen lideraram o ranking anual dos 10 principais pilotos da revista britânica Autosport pelo quarto ano consecutivo. No que agora se tornou uma tradição anual após uma ideia que começou em 2008, a revista, parte do grupo Motorsport.com, pede a cada um dos chefes de equipe que elejam os 10 melhores pilotos do ano.

Os resultados individuais são mantidos em segredo para que os chefes possam responder honestamente. A pontuação é calculada usando a estrutura de pontos da F1, que varia de 25 pontos no primeiro até 1 ponto no 10º.

E neste ano, Hamilton foi mais uma vez o escolhido, após conquistar seu sexto campeonato mundial. Verstappen impressionou os chefes de equipes o suficiente garantir o segundo lugar, com uma diferença de apenas 23 pontos para o britânico da Mercedes.A dupla tem sido escolhida, sucessivamente os melhores pilotos do grid em todas as campanhas desde 2016.

Vettel caiu e Leclerc subiu no ranking em relação a 2018 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Logo atrás deles, ficou Charles Leclerc, por sua impressionante primeira temporada como piloto da Ferrari. O monegasco foi o único além de Hamilton e Verstappen a obter mais de 100 pontos. Seu companheiro de equipe Sebastian Vettel caiu do terceiro lugar de 2018 para o quinto neste ano.

A lista dos 10 melhores apresentou ainda três novos nomes, que fizeram campanhas impressionantes na visão dos chefes de equipe: Alex Albon, George Russell e Lando Norris. Carlos Sainz, da McLaren, também voltou ao top 10 após sua grande temporada na McLaren, o que coloca-o de volta aos holofotes da F1.

Os nove diretores que participaram foram Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Cyril Abiteboul (Renault), Gunther Steiner (Haas), Andreas Seidl (McLaren), Otmar Szafnauer (Racing Point), Fred Vasseur (Alfa Romeo), Franz Tost (Toro Rosso) e Claire Williams (Williams). O único a não participar foi Mattia Binotto, da Ferrari.

Veja os 10 melhores pilotos de 2019 de acordo com os chefes de equipe: