Valtteri Bottas afirmou, em tom de brincadeira, que precisará evoluir para sua versão "2.77" para ser capaz de superar Lewis Hamilton e os rivais de outras equipes na próxima temporada da Fórmula 1. O piloto da Mercedes disse ainda que vai fazer uma análise detalhada de seus pontos fracos para identificar o motivo de sua falta de consistência em 2019.

O finlandês começou o campeonato deste ano com uma vitória em Melbourne, algo que pareceu elevar sua confiança e gerou comentários sobre o surgimento de um "Bottas 2.0". No entanto, apesar de melhorar seu desempenho, a irregularidade ante a constância de Hamilton fizeram-no terminar como vice-campeão.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o quanto precisava se esforçar para destronar Hamilton no próximo ano, Bottas disse: "Acho que a competição só ficará mais difícil entre as três principais equipes. Então, com certeza, vencer Lewis é sempre difícil, mas significa também vencer os outros pilotos".

"Mas eu sei que tenho velocidade e capacidade. Então, acho que não preciso fazer milagres. Preciso ajustar tudo e, digamos, talvez ser o 'Bottas 2.77'".

Ao ser pedido para que resumisse a temporada deste ano, o finlandês disse: "Tem sido um ano muito bom de aprimoramento. Cada parte do que é preciso para ser um piloto completo, o que faz a diferença para obter as vitórias e os resultados, e eu apenas preciso continuar o progresso com a equipe".

"Aprendi muito sobre mim desde o ano passado até agora, e com todos os erros do ano passado. Isso tem me ajudado a ser um piloto melhor".

"Obviamente, tive muitos fins de semana neste ano que poderiam ter sido muito melhores. Então, há muitos pontos que vou investigar com a equipe para descobrir as causas, por que o ritmo não estava lá ou por que eu cometi um erro".

"Nós realmente vamos nos aprofundar nos detalhes e, novamente, eu posso aprender com eles. Eu não posso apontar uma coisa, exceto a consistência da minha atuação ao longo da temporada".

Bottas começou suas férias sendo campeão de um evento de rali em Paul Ricard a bordo de um Citroen DS3 WRC, desbancando experientes pilotos da categoria.

O finlandês brincou dizendo que passaria o inverno "comendo muito mais mingau e procurando um patrocinador deste tipo de alimento", mas também reconheceu que o período de 'entressafra' pode ser essencial para suas esperanças em 2020.

"Consegui encontrar algo sobre mim no fim da temporada, por isso vamos tentar de novo", concluiu.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

GALERIA: Relembre o início da carreira de Valtteri Bottas

Galeria Lista Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 1 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 2 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, F3 Euro 3 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, British F3 4 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas à frente de Brendon Hartley na F3 Euro 5 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, F3 Euro 6 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, F3 Zandvoort 7 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 8 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 9 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, Macau GP 10 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, GP3 11 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas comemora título da GP3 12 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, GP3 13 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, Macau GP 14 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.