Depois de muitas especulações sobre quem substituiria Logan Sargeant na Williams, o nome de Franco Colapinto foi confirmado para competir pela equipe de Fórmula 1 a partir de Monza neste fim de semana.

"Substituir um piloto no meio da temporada não é uma decisão que tomamos de maneira leviana, mas acreditamos que isso dá à Williams a melhor chance de competir por pontos no restante da temporada", afirmou o chefe de equipe, James Vowles.

"Acabamos de trazer uma grande atualização para o carro e precisamos maximizar cada oportunidade de pontuação em uma batalha no meio do pelotão notavelmente acirrada. Também acreditamos em investir em nossos jovens pilotos na Williams Racing Driver Academy, e Franco está tendo uma oportunidade fantástica de demonstrar do que é capaz nas últimas nove etapas da temporada. Sei que Franco tem grande velocidade e enorme potencial, e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer."

Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull, e Mick Schumacher, da Mercedes, também estavam sendo relacionados à vaga, mas não foram escolhidos. Desta maneira, o competidor argentino assumirá o assento ao lado de Alexander Albon na etapa italiana.

Sargeant foi demitido após uma série de resultados ruins, desempenhos insatisfatórios e acidentes que prejudicaram a equipe financeiramente, inclusive durante o GP da Holanda, quando teve uma forte batida e quebrou diversas peças da nova atualização aplicada para o carro durante o treino livre 3.

Atualmente, o piloto norte-americano é o penúltimo colocado na tabela de pilotos, não tendo somado nenhum ponto ao longo das 15 corridas do ano. A Williams, por sua vez, está como nona colocada, tendo apenas quatro pontos conquistados por Albon.

Jornalista de automobilismo da Band, Tiago Mendonça analisa saída de Sargeant e projeta F1 2024:

A entrada de Colapinto no grid traz consigo a volta da Argentina à categoria máxima do automobilismo após mais de 20 anos. Antes dele, o último piloto argentino a correr na F1 foi Gastón Mazzacane, que esteve na competição entre 2000 (Minardi) e 2001 (Prost).

Entretanto, a Argentina tem um histórico antigo na categoria, com a lenda Juan Manuel Fangio, conquistando cinco títulos nos primeiros anos da F1, e Carlos Reutmann, vice-campeão em 1981, pela Williams.

Colapinto ingressou na academia da Williams em 2023, tendo feito sua estreia na categoria durante os testes pós-temporada do mesmo ano em Yas Marina. O piloto argentino venceu a Fórmula 4 Espanhola em 2019, além de ter o terceiro lugar na Asian Le Mans Series em 2021.

"É uma honra fazer minha estreia na Fórmula 1 com a Williams - é disso que os sonhos são feitos. A equipe tem uma história incrível e uma missão de voltar à ponta, da qual mal posso esperar para fazer parte. Chegar à F1 no meio da temporada será uma enorme curva de aprendizado, mas estou pronto para o desafio e estou totalmente focado em trabalhar o máximo que puder com Alex e a equipe", disse o argentino.

