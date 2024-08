Confirmado nesta terça-feira como substituto do norte-americano Logan Sargeant para o resto da temporada 2024 da Williams, Franco Colapinto se tornará o 26º argentino inscrito em um GP de Fórmula 1 e muito provavelmente o 23º piloto do país 'hermano' a largar em uma corrida da categoria.

O piloto de 21 anos da Williams Academy faz parte da equipe desde sua segunda temporada de F3 em 2023 e segue os passos de Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann e Gastón Mazzacane, este último o mais recente argentino a figurar no grid da F1 em uma curta carreira entre 2000 (Minardi) e 2001 (Prost).

Nascido na grande Buenos Aires em 27 de maio de 2003, Franco Colapinto começou sua carreira no kart aos 10 anos, competindo principalmente em seu país natal até 2017, quando se mudou para a Europa.

Quando sua carreira no kart chegou ao fim, Colapinto entrou na Fórmula 4 da Espanha pela primeira vez, pela Drivex. Terminando em nono em sua primeira campanha, ele seguiu na F4 espanhola em 2019 e conseguiu a taça enquanto fazia provas ocasionais na Euroformula Open e na F-Renault Eurocup.

Seu ano de 2020 também foi positivo, pois ele terminou em terceiro na classificação geral na F-Renault Eurocup e na Toyota Racing Series, mas o piloto fez 'mudança forçada' para carros esportivos em 2021 devido a restrições orçamentárias.

Naquela temporada, ele correu na Asian Le Mans Series e na European Le Mans Series, bem como nas 24 Horas de Le Mans - algo que poucos jovens pilotos que buscam vagas na F1 podem ostentar em seus currículos.

Foi apenas nos últimos três anos que Colapinto conseguiu seguir em frente com sua busca pela elite global do esporte a motor, juntando-se ao grid da F3 com a Van Amersfoort Racing em 2022, em uma temporada na qual ele foi capaz de conquistar duas vitórias e um nono lugar no campeonato.

Ele se mudou para a MP Motorsport para seu segundo ano na categoria em 2023, quando conquistou mais duas vitórias a caminho do quarto lugar geral. Este também foi o ano em que ele assinou como piloto da Williams Academy, uma mudança que agora rendeu grandes dividendos. Fazendo sua estreia na F2 no final da temporada de 2023, o piloto da Argentina aproveitou sua primeira experiência na F1, pilotando no teste de pós-temporada em Abu Dhabi.

Depois de um início lento na temporada 2024, Colapinto se destacou após um teste na Espanha, vencendo a sprint em Ímola e se tornando um desafiante na frente. Mais recentemente, ser 'pego' por bandeiras vermelhas no quali da Hungria e uma falha de motor em Spa acabaram com chances de título.

Durante esse tempo, Colapinto participou do treino livre 1 do GP da Grã-Bretanha de F1, o que o fez se familiarizar com o carro que ele eventualmente chamaria de seu a partir do GP da Itália, disputado no próximo domingo em Monza.

Uma constante ao longo de sua carreira tem sido poucos acidentes ou abandonos. Em toda sua carreira na F2/F3, na verdade, Colapinto teve só quatro colisões que o tiraram de uma corrida, com sua única ocorrência do tipo na F2 sendo a pequena batida na Arábia Saudita que quebrou a suspensão traseira.

