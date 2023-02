F1: Os detalhes do AMR23 da Aston Martin que chamam atenção

Carregar reprodutor de áudio

O layout original da Aston Martin para o AMR22 foi um dos designs mais exclusivos do grid na temporada passada da Fórmula 1, não apenas devido à solução de sidepod de cintura alta e rebaixada - que empregava uma fileira de brânquias de resfriamento adicionais em sua superfície superior para ajudar no resfriamento geral dos carros - também apresentava um nariz alto e uma seção central elevada da asa dianteira (abaixo, à direita).

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Já sabemos que a equipe percebeu rapidamente que havia mais potencial em outra solução de sidepod e mudou para um design de rampa descendente. No entanto, foi firme em sua determinação quando se tratou do nariz e da asa dianteira, algo que mudou para 2023, já que a equipe tem uma solução mais parecida com o que vimos da Mercedes na temporada passada.

Para 2022, a Aston Martin adotou uma abordagem que já vimos da equipe antes, um atalho, se preferir, o que significa pegar a melhor solução disponível e fazer o possível para imitá-la e, neste caso, foi o RB18.

Agora, embora tenha feito o possível para 'ctrl+c' da Red Bull, não conseguiu reproduzir fielmente o design 100% devido à embalagem interna do carro, incluindo (mas não limitado a) radiadores, resfriadores, componentes eletrônicos e as longarinas de proteção contra impactos laterais.

A carroceria principal em si era o mais próximo que você pode imaginar de uma réplica da rampa descendente do RB18, incluindo a linha de estampagem que a Red Bull adicionou no segundo teste de pré-temporada.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

No entanto, onde a Aston Martin não conseguiu compensar a diferença foi com a entrada, já que não apresentava a borda superior aberta e retraída do RB18, algo que o AMR23 tem. A equipe se apropriou do conceito de design e o desenvolveu de várias outras maneiras interessantes também.

O design da Aston parece estar em algum lugar entre o design original visto no RB18 e o usado pela McLaren de Singapura em diante, com o rebaixo abaixo da entrada dramaticamente aumentado para melhorar o fluxo tanto localmente quanto na parte traseira do carro.

Aston Martin AMR23 sidepod undercut

Enquanto o AMR22 adotou aquele corpo central mais bulboso e a linha de estampagem acima mencionada, o AMR23 tem um flanco muito mais plano, semelhante em muitos aspectos ao Ferrari F1-75 da última temporada, incluindo o mini degrau inferior que segue o comprimento do sidepod.

Esse lado mais plano permitiu que os designers incorporassem um ombro mais curvado e, assim como vimos na Alpine no ano passado, a Aston Martin incorporou um canal na seção de rampa descendente - embora o AMR23 pareça ser mais profundo para direcionar o fluxo de ar para seu alvo pretendido.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

O painel de resfriamento em forma de ferradura que foi usado quando a equipe mudou para o novo layout do sidepod também foi descartado, já que os designers mudaram para uma saída superior na tampa do motor em forma de prateleira.

A abordagem ousada continua com o canhão de resfriamento superior, que preside a parte traseira do carro e também apresenta um ombro curvado, deixando também mais espaço abaixo para que a carroceria se afunile em direção à região da garrafa de coca e permita espaço para a suspensão traseira componentes.

Aston Martin AMR23 detail Photo by: Aston Martin Racing

