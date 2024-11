A corrida sprint do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 já tem o grid formado: Oscar Piastri na pole, seguido por Lando Norris.

A segunda fila é composta por Charles Leclerc - o ferrarista melhor colocado nesta sexta-feira, e Max Verstappen, que apresentou dificuldades durante todo o dia no traçado em São Paulo. Mais abaixo no grid, situação um pouco mais complicada para Sergio Pérez e Lewis Hamilton, que largam no meio do pelotão.

Yuki Tsunoda e Franco Colapinto, sensações das últimas corridas, não conseguiram uma boa posição e terão que escalar o pelotão.

Grid de largada

