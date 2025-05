F1: Por que pilotos odeiam GP de Miami e como ele pode melhorar

O GP de Miami, que teve sua estreia na temporada 2022 da Fórmula 1, não é, de longe, o favorito dos pilotos. Alguns deles, no entanto, expressam publicamente o desgosto pela corrida no estado americano da Flórida.

"Provavelmente está no final da minha lista de circuitos preferidos", disse Lewis Hamilton, em tom desdenhoso e com a expressão facial correspondente indicando que não haveria elucidação.

Alguns pilotos, em solidariedade com os repórteres, fizeram o melhor que puderam para respostas que possam ser aproveitadas; a maioria foi morna, na melhor das hipóteses. Hamilton, no entanto, estava frio como uma pedra: "Como um evento?", nosso colega pressionou, cansado. "O mesmo", respondeu.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Desde que Miami entrou para o calendário em 2022, na primeira explosão de crescimento da audiência americana pós-Drive to Survive, a pista temporária em torno do Hard Rock Stadium provocou sentimentos contraditórios, na melhor das hipóteses.



Desde o primeiro dia da edição inaugural, os pilotos da F1 reclamaram do layout e da pista (que teve de ser remendada durante o fim de semana de abertura). Os organizadores tiveram que mitigar esse problema e as dificuldades logísticas de montar o circuito sem causar problemas de tráfego que pudessem prejudicar as relações com as empresas e os moradores locais.



Também foram relatados problemas relacionados ao serviço de bufê VIP. Ajustar esse aspecto e a pista foi um dos principais focos antes da segunda corrida.



O novo asfalto acalmou muitas reclamações sobre os aspectos práticos da corrida, mas alguns elementos do layout continuam problemáticos para os pilotos, principalmente a seção entre as curvas 13 e 16, incluindo a chicane que Max Verstappen disse que seria melhor usar "em um kart".



Até certo ponto, no entanto, isso é inevitável, já que a quantidade de espaço é finita e o circuito precisa manobrar em torno de um estádio, bem como das rampas elevadas da rodovia que ditam essa seção de baixa velocidade e a chicane.

O foco crítico aqui desvia o foco das áreas da pista que são consideradas bem-sucedidas, especialmente o primeiro setor que contorna o estádio e termina com as curvas 6-7-8.



Esteban Ocon descreveu o primeiro setor de Miami como "bastante mega", e ele já havia se contado entre os críticos do circuito depois de sua batida na Curva 13 durante os treinos para o evento inaugural.

Esteban Ocon, Alpine A522, sofre acidente Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Você pode realmente ir ao limite em termos de linhas e uso da zebra", disse o ex-companheiro de equipe de Ocon, Pierre Gasly, sobre o setor de abertura e seus pontos positivos.



Os projetistas da pista avaliaram 30 traçados diferentes antes de chegar a esse e é fácil ver por que o primeiro setor é tão eficaz. Infelizmente, seu layout dita a rota de volta para a largada.



"Acho que a parte da pista que vai da Curva 12 à 15 provavelmente não foi feita para esses carros de Fórmula 1", disse Fernando Alonso, "mas é a mesma coisa para todo mundo".



"Você apenas tenta sobreviver a esse setor, mas não é realmente um setor em que você possa pressionar ou encontrar um décimo de segundo ou algo assim, você apenas vai para o meio da pista e não é muito interessante".



O desafio de usar essa área são as rampas de entrada e saída e as seções de viaduto da Florida Turnpike e da NW 203rd Street. As normas de segurança determinam limites de velocidade e espaço livre em torno de todo esse concreto, daí a chicane complicada - à qual os projetistas do circuito acrescentaram uma crista como um "gerador de erros".



Embora os pilotos sempre possam reclamar desses elementos, eles têm seus benefícios em termos de potencialmente apimentar a corrida. Nesse contexto, o layout atual nessa área representa, sem dúvida, o uso mais eficaz do espaço.



Portanto, se Miami deve continuar sendo "uma pista estranha com curvas estranhas", como Alex Albon a descreve, existe outra maneira de resolver algumas das reclamações dos pilotos? Potencialmente sim.

Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nas três primeiras edições, as críticas à superfície da pista foram acompanhadas de reclamações sobre o comportamento dos pneus no calor crescente da primavera de Miami. No ano passado, o composto macio da Pirelli - C4 - mostrou-se tão sensível ao superaquecimento que Lando Norris, Hamilton e George Russell trocaram para os médios no Q3.



Mas os compostos médios e duros, além de serem menos sensíveis à temperatura, eram menos propensos à degradação e à granulação, tornando a estratégia ideal uma corrida de uma parada. Isso naturalmente tem o efeito de tornar as corridas mais propensas a serem processionais, como demonstrado nas primeiras rodadas deste ano - razão pela qual os compostos de Miami serão, na verdade, um pouco mais macios, com o C4 se tornando a opção média.



A Pirelli alterou o C4 este ano para torná-lo menos propenso à degradação, portanto, o resultado permanece incerto.



Uma maneira de os organizadores superarem a questão da temperatura seria realizar a corrida à noite - e o presidente do GP de Miami, Tyler Epp, disse que essa é uma possibilidade que ele está avaliando. Mudar o calendário da corrida para uma época mais fresca do ano seria difícil, devido ao torneio de tênis Miami Open e às exigências da temporada de futebol americano.



Mas realizar a corrida à noite, ou pelo menos no final da tarde, poderia contribuir para as ambições do evento de ser a capital da festa da F1 - embora o impacto sobre os vizinhos tivesse que ser considerado e atenuado.



Em termos de efeito sobre a ação na pista, uma mudança de horário poderia ser transformadora. Como Ocon apontou, temperaturas mais baixas colocariam os pneus sob menos pressão e mudariam a abordagem de toda a pista. "Com 20 graus a menos, seria super agradável e fluido", concluiu.

GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!