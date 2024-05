A McLaren não fez as coisas pela metade com sua ousada pintura inspirada em Ayrton Senna para o GP de Mônaco de Fórmula 1.

Em vez de uma mudança simbólica na pintura do sidepod ou de uma asa dianteira com aparência diferente, ele optou por uma pintura completa nas icônicas cores amarelo, verde e azul do capacete de Senna.

Mas um elemento interessante que se destaca na pintura da McLaren é o fato de que nem toda a sua cor normal de mamão foi retirada – e em particular os flashes nas carenagens das rodas dianteiras permanecem intactos.

Teria sido óbvio ajustá-los para amarelo para que se adaptassem melhor ao resto do carro, mas há uma razão clara para isso não ter acontecido: os pilotos.

Com o departamento de marketing da McLaren tendo consultado fortemente a equipe de corrida sobre a mudança de cor para Mônaco, ficou claro que os flashes em laranja deveriam permanecer nas carenagens das rodas porque são um importante marcador de referência visual para Lando Norris e Oscar Piastri.

McLaren Senna design for Monaco GP Photo by: McLaren

E, em um circuito de rua como Mónaco, onde a precisão é absolutamente crítica, a mudança da cor das carenagens poderia ter tido um impacto visual notável.

É também por isso que, embora os macacões dos pilotos e o kit da equipe sejam trocados para Mônaco, a equipe de pit-stop continuará com suas cores normais para as trocas de pneus.

Como explicou a diretora de marketing da McLaren, Louise McEwan: “Se você olhar atentamente para o carro, verá que as tampas das rodas dianteiras permaneceram propositalmente em laranja papaia.

“Quando fazemos uma troca de pintura desta extensão, uma embalagem completa do carro, obviamente, não podemos comprometer o desempenho de forma alguma.

“Trabalhamos durante o último ano com todas as corridas, especialmente com a equipe aerodinâmica, e depois com as operações na pista, para garantir que não comprometemos o desempenho. Portanto, esses elementos não mudaram. São referências importantes para nossos pilotos.

“Quando você vê a equipe na pista, a troca de uniforme também se estende ao kit da equipe, que você verá todos usando no paddock.

“Mas propositalmente, até esse ponto, não trocamos toda a equipe de box porque, novamente, os pilotos são treinados para se concentrar nessas dicas visuais, e a última coisa que queremos é que eles percam um pit stop.”

