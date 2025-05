F1: Como a Williams superou as Ferraris em Miami?

O fim de semana em Miami não trouxe muita surpresa para a McLaren, porém, para a Williams, que terminou com Alexander Albon em quarto, foi um momento importante na Fórmula 1, principalmente porque eles ficaram à frente das duas Ferraris, que simplesmente não tinham ritmo para alcançar Andrea Kimi Antonelli.

Desde as primeiras rodadas da temporada, incluindo os testes de pré-temporada em Sakhir, o carro britânico mostrou sinais sólidos de competitividade, continuando em um caminho de crescimento já iniciado com o FW46. O salto entre 2024 e 2025 pode parecer repentino, mas na realidade é o resultado de muitos anos de trabalho, cujos frutos a Williams só agora está começando a colher.

A mais recente criação de Grove mantém algumas das características distintivas do FW46, como sua eficácia em curvas de alta velocidade. O salto de qualidade, no entanto, veio em várias frentes, como a correção gradual dos problemas de equilíbrio em curvas de média e baixa velocidade, uma área em que Carlos Sainz continua a fazer experiências para encontrar um meio-termo entre seu estilo de pilotagem e as características do carro.

Essas melhorias, aliadas a uma qualidade de construção superior à do passado, permitiram que a Williams desse um passo à frente, inclusive batendo Ferraris na qualificação e na corrida, além de deixar uma Mercedes para trás no domingo. Mas o que tornou o FW47 tão competitivo em Miami?

De onde surgiu a vantagem na classificação?

Na volta com a pista seca, Sainz e Alex Albon ficaram em sexto e sétimo lugares, respectivamente, permanecendo a três décimos da pole. Apesar de sofrer com a falta de carga nas curvas rápidas, onde as equipes de ponta continuam a fazer a diferença, o FW47 teve um bom desempenho nas seções lentas, mostrando-se superior à Ferrari tanto na volta quanto no ritmo de corrida.

Durante todo o fim de semana, a Ferrari teve dificuldades para encontrar o equilíbrio certo nas seções lentas, um problema crítico já destacado várias vezes por Charles Leclerc e presente desde as primeiras corridas da temporada. Em Miami, o problema foi ainda mais evidente, sendo uma pista que exige vários compromissos, a ponto de, na classificação, a SF-25 ter sido mais lenta do que a Haas nessas seções.

Está claro que o SF-25 tem dificuldades para expressar todo o seu potencial em uma volta no seco, especialmente quando se trata de extrair os últimos décimos do pneu macio. No entanto, o carro consegue chegar perto em corridas longas, quando as condições se estabilizam. Essas dificuldades, no entanto, têm um peso significativo, especialmente quando forçam o carro a arrancar no trânsito.

Largar na frente sempre tem seus benefícios

Foi exatamente esse último elemento que pesou na corrida das duas Ferraris, porque o ritmo mostrado por Leclerc no ar livre não ficou muito atrás do da Red Bull e da Mercedes. Mas o fato de se encontrar no tráfego comprometeu a corrida mais do que poderia parecer.

A primeira parte da corrida da Williams foi marcada por alguns problemas. Devido a um erro operacional, Sainz teve que começar a corrida com um conjunto de médios usados, já com seis voltas de atraso, pois o único conjunto novo havia sido colocado por engano durante a corrida Sprint.

Na primeira volta também houve contato entre o espanhol e Albon, felizmente sem maiores consequências, seguido por uma ordem de equipe ignorada pelo piloto tailandês. Na parte técnica, no entanto, dois problemas importantes surgiram desde o início, que estavam intimamente ligados.

A largada na frente manteve Leclerc sob controle, que estava no rastro de um dos FW47s durante todo o primeiro stint, mas não conseguiu se tornar uma ameaça real: se nas curvas rápidas o piloto da equipe vermelha conseguia acompanhar graças à maior carga, nas seções lentas ele não tinha a deixa necessária para atacar na frenagem da Curva 17 ou da Curva 1.

Com Albon na corrida, o desafio da Ferrari passou a ser pelo menos conseguir superar Sainz, não necessariamente mais rápido, mas apoiado por um FW47 com boas velocidades máximas e a capacidade de manter o ritmo nas seções lentas, tornando-o quase um obturador difícil de ultrapassar.

A ajuda do Safety Car Virtual permitiu que Leclerc economizasse alguns segundos em sua parada e saísse na frente de Sainz, que havia parado algumas voltas antes. Imediatamente, iniciou-se uma batalha entre os dois, com o monegasco tentando manter a temperatura dos pneus e sendo ultrapassado por Sainz, no que foi o primeiro ato de uma luta que acabou trazendo os dois SF-25 de volta à frente.

Foi um desafio decidido por uma ultrapassagem muito inteligente de Leclerc, mas que foi um momento crítico. De fato, Sainz conseguiu manter o ritmo das duas Ferraris durante o segundo período, além da desaceleração final de Hamilton. Mas, com um ritmo tão semelhante, foi difícil tentar uma ultrapassagem, o que culminou em uma ação do espanhol no limite do regulamento.

Foi Albon quem se aproveitou disso e, na frente, foi se distanciando aos poucos, conseguindo até mesmo ultrapassar Antonelli com dificuldades com o composto duro, dando à Williams um quinto lugar: o melhor resultado da temporada e, acima de tudo, uma grande satisfação, o ápice do progresso (muitas vezes sob o radar) dos últimos dois anos.

Um resultado que percorreu um longo caminho

Na última temporada, o FW46 nasceu com excesso de peso, o que atrasou consideravelmente o desenvolvimento do carro durante o campeonato, forçando a equipe de Grove a perseguir continuamente os rivais, sem contar que os muitos acidentes.

Não é coincidência que, em várias ocasiões, James Vowles tenha explicado como, em 2024, a Williams não percebeu o crescimento do carro, oculto pelos vários problemas, do que o da equipe, também na frente de pessoal e instalações.

E é a partir desses alicerces que a Williams finalmente conseguiu juntar todas as peças do quebra-cabeça, colocando em campo um dos carros mais competitivos do grupo intermediário e, acima de tudo, capaz de lutar pela zona de pontos em todas as corridas de 2025, com exceção do Bahrein, que tem mais o sabor de uma chance perdida do que de falta de potencial.

A Williams já decidiu interromper o desenvolvimento do FW47 para se concentrar em 2026, apesar do fato de os pilotos acreditarem que ainda há espaço para melhorias tangíveis em áreas importantes. Sentar-se à mesa dos grandes não será a norma, especialmente quando os rivais trouxerem atualizações que serão limitadas no FW47. Mas Miami é a representação mais clara do progresso que a equipe fez nos últimos três anos.

