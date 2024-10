Mick Schumacher surgiu como um candidato tardio a uma vaga na Sauber, de propriedade da Audi, no que poderia ser sua última chance de voltar à Fórmula 1. O alemão atuou como reserva da Mercedes nas duas últimas temporadas, depois de perder seu contrato com a Haas no final de 2022.

Ele esperava conseguir a vaga na Alpine para o próximo ano, depois de correr pela fabricante francesa no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), mas a equipe optou por chamar o novato Jack Doohan.

O encerramento dessa oportunidade parecia deixar Schumacher com poucas esperanças de um retorno à F1, mas foi revelado que o novo chefe de equipe da Audi, Mattia Binotto, agora o tem no radar para 2025.

A equipe de propriedade da Audi ainda está em busca de um companheiro de equipe para Nico Hulkenberg, e anteriormente parecia que sua escolha se resumia ao titular Valtteri Bottas ou ao líder da F2, Gabriel Bortoleto.

Em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Binotto disse que a equipe ainda não estava decidida sobre o que queria fazer - e não acha que precisa tomar uma decisão rápida.

"Podemos nos dar ao luxo de não nos precipitarmos, já que todas as outras equipes já decidiram suas formações", disse.

"Há duas opções essenciais: por um lado, a experiência para nos colocar no caminho do crescimento. Por outro lado, um piloto jovem e talentoso que pode nos acompanhar no caminho para o topo".

Gernot Dollner, CEO da Audi, e Mattia Binotto, CEO e CTO da Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Motorsport Images

Perguntado especificamente sobre Schumacher, que Binotto conhecia de seus dias como diretor de equipe da Ferrari, ele disse: "Definitivamente, estamos avaliando-o".

"Eu encontrei e conversei com ele. Eu o conheço há muito tempo, pois fiz parte da Ferrari Driver Academy. Conheço seus pontos fortes e suas vantagens. Ele é um dos nomes que temos em mente".

Binotto diz que a necessidade de pensar a longo prazo é importante porque o projeto da Audi é um grande desafio que levará muito tempo para ser concretizado.

"Estamos no início da escalada", disse ele. "À nossa frente está o Everest, e agora só podemos ver a base".

"Estamos decidindo qual lado escalar, mas é importante estabelecer um caminho. Se nos compararmos com nossos adversários, temos cerca de 400 pessoas a menos. Precisamos acrescentar algo a elas para podermos competir no mesmo nível: elas não podem ser encontradas em dois dias, e não necessariamente na F1. Nossa escolha é investir nos jovens".

Questionado sobre o prazo que ele tinha em mente para que a Audi se tornasse vencedora na F1, ele disse: "Outras equipes levaram anos para chegar ao topo.

"Jean Todt [ex-chefe de equipe da Ferrari] entrou em Maranello em 1993 e o primeiro título de construtores foi em 1999. A mesma coisa para a Mercedes. Levará de cinco a sete anos. Esperamos estar aptos a lutar em 2030", conclui.

