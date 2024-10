A Fórmula 1 pode ser uma jornada turbulenta às vezes, mas para o chefe de equipe da Williams, James Vowles, a temporada de 2024 tem sido extrema.

Desde o início do ano com um carro pesado, sem ter um monoposto reserva no começo, vencendo a disputa pela contratação de Carlos Sainz, abandonando Logan Sargeant e depois se tornando um herói na Argentina por causa das corridas brilhantes de Franco Colapinto. Tem sido difícil acompanhar tudo isso.

A oscilação entre esses altos e baixos pode ter deixado até mesmo Vowles lutando para recuperar o fôlego, mas ele também não é uma pessoa que se deixa abalar pelas oscilações emocionais.

Ele sabe muito bem que foi contratado pela Williams para ajudar a levar a equipe de volta à frente do grid. E, embora a equipe de Grove tenha tido alguns bons dias até agora neste ano, ele aceita que ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa sentir que está perto de cumprir sua missão.

"Quando me perguntam se você está satisfeito com a primeira metade da temporada, eu respondo que não. Você diz 'claramente não'", disse Vowles ao Motorsport.com.

"Tínhamos muito potencial e desempenho no carro que não utilizamos, e isso é frustrante. Mas minha opinião é que tudo é apenas um trampolim para o objetivo de longo prazo. É assim que eu vejo as coisas".

Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Carlos [Sainz] é uma adição fantástica, mas ele é apenas uma das mil coisas que precisamos fazer em nosso caminho para voltar à frente".

"É o mesmo que acrescentar desempenho ao carro e demonstrar de forma tangível para nós mesmos, e não para o mundo, que somos capazes de desenvolver um carro com sucesso em um campo muito acirrado atualmente".

"Então, como eu tenho essa base de 2026, 2027 e estou apenas tentando estabelecer alguns fundamentos, você se desvincula de qualquer coisa que esteja fazendo nesse estágio".

"Parece estranho, mas isso lhe dá a base de que você precisa para não se deixar levar pelos altos e baixos de tudo isso, porque há vários".

Demitir Sargeant foi "difícil"

Talvez o momento mais difícil para Vowles tenha ocorrido após o GP da Holanda, quando ele teve de tomar a decisão de dispensar Logan Sargeant.

Como o americano não havia feito o progresso esperado contra Alex Albon, um forte acidente com um carro recém-atualizado na manhã de sábado em Zandvoort provou ser a gota d'água.

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, diretor da equipe Williams Racing Foto de: Williams

Embora alguns indivíduos no paddock da F1 possam se divertir com a oportunidade de se livrar de pessoas, Vowles admite que não foi fácil para ele.

"Eu sabia o que vinha com o trabalho quando o escolhi, mas se você olhar para cima e para baixo no grid, há muito poucos chefes de equipe que já mudaram de piloto na metade do ano", disse ele. "É difícil fazer isso".

"Mas o que me motiva é a franqueza e a honestidade. Logan sabia muito antes daquele momento que estava correndo risco e sabia quais eram suas metas".

"Preferi expor as coisas de uma forma bem crua: 'Aqui está o ponto em que você não está tendo um desempenho no nível necessário, e isso está em suas mãos. Eu o ajudarei no que for possível. Mas se não conseguirmos chegar lá, é aqui que faremos as mudanças'".

"Portanto, como resultado disso, sinto-me à vontade comigo mesmo, pois dei todas as oportunidades que pude ao Logan e, ao mesmo tempo, o apoiei nessa oportunidade".

"Mas minha responsabilidade não é para com um indivíduo nesta equipe, é para com as mil pessoas que estão aqui todos os finais de semana, dia após dia".

Franco Colapinto, Williams Racing Foto de: Williams

O impacto de Franco Colapinto

Embora nunca seja bom abandonar um piloto, Vowles provavelmente admitiria que nunca poderia imaginar que o substituto de Sargeant, Colapinto, se sairia tão bem.

O argentino pareceu se sentir imediatamente à vontade com as máquinas da F1 e, depois de perder os pontos na Itália, seu oitavo lugar em Baku foi muito elogiado por todos os presentes no pitlane.

Vowles vê paralelos entre o que aconteceu com Colapinto e sua própria jornada na F1.

"Eu era recém-formado há 30 anos", disse Vowles. "Alguém confiou em mim e me deu oportunidades durante toda a minha carreira, e estou aqui hoje".

"Franco era alguém que eu conhecia antes mesmo de ele entrar na Williams. Ele não tinha prática, entrou no carro e fez o que pôde com ele".

"Ele é muito rápido, merecia uma chance e eu pude ver algo que o resto do mundo não via. Ele cumpriu o que prometeu, e isso é um fator de satisfação. Realmente é".

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Vowles também acha que a história de dar uma chance a um jovem como Colapinto é uma história que vale para trazer a próxima geração de talentos para a Williams.

"Na minha essência e na essência da Williams, e é por isso que nos alinhamos tão bem, está o investimento nas gerações futuras", acrescentou Vowles. "Franco representa isso fundamentalmente.

"Estamos fazendo o mesmo na fábrica, com graduados brilhantes que estamos promovendo na organização e dando oportunidades a eles.

"É gratificante porque isso é realmente a essência do que eu quero. Quero que as gerações futuras não me empurrem para fora de minha função, mas que me desafiem até o ponto em que eu tenha que soltar as rédeas de algo pelo qual sou responsável."

Questão Mick Schumacher

No entanto, não foi apenas na pista que Vowles esteve sob os holofotes, pois ele também aprendeu algumas lições difíceis fora dela.

Talvez uma das maiores tenha sido no GP da Itália, quando Vowles se viu no centro de um frenesi da mídia depois de fazer um comentário sobre Mick Schumacher que ganhou as manchetes.

Mick Schumacher, piloto reserva da equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Falando sobre a decisão de trazer o novato Colapinto em vez de opções mais experientes como Mick, Vowles disse: "Acho que temos que ser diretos sobre isso. Mick não é especial, ele seria apenas bom."

A repercussão de seu comentário "não é especial" foi bastante extrema, e Vowles logo percebeu que sua frase não tinha sido muito boa - e foi por isso que ele pediu desculpas a Schumacher e sua família.

Olhando agora para trás, Vowles admite que os acontecimentos lhe ensinaram uma boa lição para ser mais cuidadoso com o que diz.

"É difícil porque, para mim, não foi isso que eu quis dizer, e foi por isso que pedi desculpas imediatamente a ele, à sua família e a todos ao redor", disse ele.

"Fiquei arrasado na época, porque isso me mostrou o poder de algumas palavras e que preciso ser muito mais cuidadoso com o que faço e como digo.

"Foi uma lição de aprendizado que espero que fique comigo para sempre", conclui.

