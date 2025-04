As equipes e os pilotos da Fórmula 1 estão preparados para altas temperaturas e umidade durante o próximo GP do Bahrein. A corrida acontece após a etapa no Japão e forma a segunda parte da primeira rodada tripla da temporada de 2025.

Max Verstappen conquistou a vitória em Suzuka depois de largar na pole position. O piloto da Red Bull foi acompanhado no pódio pela dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Previsão do tempo para o GP do Bahrein de 2025

Sexta-feira, 11 de abril

Treino Livre 1: 14h30, fuso local; 08h30 no horário de Brasília

Treino Livre 2: 18h, fuso local; 12h no horário de Brasília

As equipes e os pilotos podem esperar temperaturas altas de 32°C durante o primeiro dia de treinos livres, com 45% de umidade. Os ventos NNO (nor-noroeste) soprarão entre 16 e 32 km/h. Com o pôr do sol previsto para as 17h59, o segundo treino começará sob as luzes do Circuito Internacional do Bahrein.

Prevê-se que a umidade suba para 69% durante a noite, mas a ameaça de chuva só aumenta de 3% durante o dia para 5% quando o sol se põe.

Sábado, 12 de abril

Treino 3: 15h30, fuso local; 09h30 no horário de Brasília

Qualificação: 19h, fuso local; 13h no horário de Brasília

No sábado, espera-se que as condições sejam semelhantes às de sexta-feira, com temperaturas chegando a 33°C e umidade de 46% durante o dia e 67% durante a noite. Os ventos norte atingirão velocidades entre 16 e 32 km/h, e o sol se porá no mesmo horário de sexta-feira.

A chuva continua a não ser uma ameaça no dia da qualificação, com apenas 3-4% de chance de tempo chuvoso.

Domingo, 13 de abril

Corrida: 18h, horário local; 12h no horário de Brasília

O dia da corrida será geralmente claro, com uma temperatura alta de 31°C. Espera-se que a umidade seja maior durante o dia do que na sexta-feira e no sábado, com 51%. A umidade provavelmente aumentará para 65% durante a noite. Os ventos NNO terão velocidade entre 15 e 28 km/h.

Espera-se que o pôr do sol ocorra quando a corrida começar, às 18h, horário local.

Confira a programação do GP do Bahrein de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 09h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 13h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 12h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 11h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 08h25 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h55 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

