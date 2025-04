A temporada de 2026 da Fórmula 1 se aproxima, e a Cadillac se mexe em busca dos primeiros pilotos de sua história na principal categoria do automobilismo mundial, uma lista que parece fechada em "7 ou 8 pilotos".

Anunciado recentemente como chefe da futura nova equipe do grid, Graeme Lowdon revelou, em entrevista ao Speed City Broadcasting, que a Cadillac já está em conversas com um número pré-determinado de pilotos.

Lowdon não mencionou diretamente nenhum nome. No entanto, pode-se depreender de suas palavras que a lista inclui Sergio Pérez, Valtteri Bottas e alguns nomes que competiram na F1 no passado recente, mas que não estão categoria atualmente, além de americanos como Colton Herta.

Lowdon disse: "Estamos planejando conversar ou já estamos conversando com sete ou oito pilotos no total. Acho que ninguém ficaria surpreso se eu dissesse que qualquer um que tenha corrido na F1 recentemente estaria incluído nessa lista".

"Gostaria de enfatizar que todas as conversas no momento são preliminares. Estamos tentando entender qual piloto está interessado nesse projeto, qual é a sua motivação e assim por diante. No momento, não estamos em discussões avançadas com nenhum dos nomes".

Graeme Lowdon Foto: Andy Hone / Motorsport Images

A Cadillac não tem apenas nomes experientes em seu radar, mas também jovens talentos.

"Há um grupo de pilotos no mercado com muita experiência. Isso inclui não apenas aqueles que correram na F1 por muitos anos, mas também aqueles que estiveram em equipes campeãs e venceram corridas".

"Mas também há alguns pilotos mais jovens e mais experientes. Isso dá uma perspectiva diferente. Há também alguns pilotos talentosos que ainda não correram na F1, mas provaram seu valor nas categorias de base. Com todas essas opções, estamos em uma posição muito boa para construir nossa formação de pilotos para 2026".

"Dissemos desde o início que levaríamos em conta o histórico de cada um deles ao selecionar os pilotos e tenho o prazer de dizer que todos os pilotos com quem tivemos conversas preliminares estão prontos para a F1 e são capazes de liderar uma equipe profissional".

Lowdon também foi questionado sobre as chances dos americanos Colton Herta, da Indy, e Jak Crawford, da Fórmula 2: "Colton começou a temporada na Indy e não teve muita sorte na primeira corrida. Mas ele pilotou muito bem na última corrida e terminou em quarto lugar".

"Também estamos acompanhando com interesse o desempenho de Jak na F2. Ele não teve muita sorte na primeira corrida em Melbourne. Como eu já disse antes, todos esperam que uma equipe de F1 selecione os pilotos com base em seu histórico. É exatamente isso que faremos".

