F1 - Norris: "Não estou surpreso com desempenho de Verstappen"

Apesar de obviamente ter o carro mais rápido, o líder do campeonato de Fórmula 1, Lando Norris, não conseguiu ultrapassar o piloto da Red Bull, Max Verstappen, em Suzuka, no domingo. Com isso em mente, não é de se admirar que o britânico tenha elogiado seu rival após a corrida - embora ele ainda esteja surpreso com uma coisa:

"Não sei, muitas vezes me perguntam: 'Você está surpreso com Max?', especialmente quando ele tem um dia como o último sábado ou faz uma corrida como a de domingo. E, de alguma forma, as pessoas sempre esperam que eu diga 'sim', mas não vejo motivo para isso. Eu também nunca fiz isso. Como disse, sempre respeitei muito o Max".

Em outras palavras, o astro da McLaren tem plena consciência do talento do piloto que está enfrentando. Especialmente porque Norris ressalta que os pilotos são, na verdade, quase os melhores avaliadores do desempenho um do outro na pista: "Há aqueles momentos em que você está no carro, quando está pilotando, em que você simplesmente sabe o que é realmente bom e o que não é. E eu não preciso de ninguém para me dizer o que é bom e não preciso que ninguém me explique o que Max pode fazer", diz Norris.

Norris sobre primeiro encontro: "Tinha metade da altura"

O mesmo se aplica em termos de "o que eu deveria pensar sobre ele. É claro que tenho minha própria opinião", explica o britânico: "Mas o respeito está sempre presente". Afinal, os dois rivais se conhecem há muito tempo: "Eu sei o quão forte ele era quando apertamos as mãos pela primeira vez em 2015 - ou foi em 2014?"

A pergunta de todas as perguntas: quão pequeno Norris era realmente ao lado de Verstappen naquela época? Foto: Sutton Images

"Naquela época, eu tinha metade da altura que tenho agora", sorri Norris, enquanto Verstappen, que está sentado ao seu lado na coletiva de imprensa, faz um gesto com a mão rindo em referência à sua altura.

Para Norris, uma coisa é certa: "Não preciso ser constantemente lembrado do que ele é capaz de fazer. E sim, as pessoas costumam se surpreender quando eu digo que nada disso me surpreende - mas eu sei o quanto ele é bom. Conheço suas habilidades", disse o astro da McLaren: "Nada disso é inesperado para mim".

No entanto, ele não está preparado para admitir a derrota só por causa disso: "Ainda acredito que teremos algumas corridas emocionantes, nas quais estaremos lutando em igualdade de condições. Às vezes ele estará na frente e às vezes eu estarei", diz Norris. Depois de Suzuka, os dois rivais estão separados por apenas um ponto no campeonato no duelo pelo título...

