F1: Norris "se diverte" com discussões entre Verstappen e Russell

George Russell e Max Verstappen estão em pé de guerra desde GP do Catar, quando o britânico 'denunciou' um erro do holandês aos comissários da Fórmula 1, causando uma punição ao tetracampeão.

Os dois seguem trocando farpas durante as entrevistas e coletivas, inclusive com alfinetadas entre Christian Horner, chefe da Red Bull, e Toto Wolff, chefe da Mercedes. Dessa vez, quem 'meteu' o bedelho foi Lando Norris.

Na verdade, o britânico defendeu que, entre Verstappen e Russell, ele 'escolhe' o lado da briga e está se divertindo com a troca de acusações.

"Isso é corrida, sabe? Há regras. Max poderia dizer que eu não obedeci às regras", disse no dia de mídia em Abu Dhabi.

"Eu não sei os detalhes [sobre o que aconteceu entre Verstappen e Russell]... Na verdade, eu sei muitos detalhes do que foi dito e o que aconteceu. Mas isso é algo para eles discutirem, sabe? Há dois lados".

"Há o lado de que somos pagos para vir aqui e correr, desempenharmos bem com o time. De certa forma, não importa o que, a que custo, você quer ganhar e quer ter as melhores oportunidade. Para o George, [ele garantiu isso] dizendo o que ele disse".

Norris ainda defende que cada situação é lidada de maneira diferente por cada piloto, mas ele entende o posicionamento de Russell ao tentar cavar uma vitória.

"Eu acho que, entre os pilotos, há um certo nível de respeito quando algo acontece, você fica... Isso é corrida. É uma situação que ninguém deveria receber uma punição. Mercedes não está disputando pelo título de construtores, sabe?"

"Então, eles irão fazer de tudo para conseguir uma pole ou uma vitória. Então, talvez ele tenha pagado o preço, perdendo um pouco o respeito de Max. Mas, sabe... Cada um faz as coisas do seu jeito. Alguns lutam mais, outros menos. Mas eu me divirto ao assistir eles discutindo como eles fazem".

Importante lembrar que a briga começou logo depois da classificação no Catar, quando Verstappen chamou Russell após a comemoração. Inclusive, Norris se recusou a sair de perto deles... Será que para ouvir a fofoca?

