F1 confirma Bahrein como palco da pré-temporada 2025; veja datas

Mesmo com a mudança no calendário, com o GP da Austrália voltando a ser a prova de abertura do campeonato, a Fórmula 1 confirmou nesta segunda-feira (16) que o Bahrein será mantido como palco dos testes de pré-temporada no próximo ano.

Conforme anunciado anteriormente pelo Motorsport.com, as equipes usarão o Circuito Internacional do Sakhir para se preparar para a temporada final do regulamento técnico atual durante três dias, entre 26 e 28 de fevereiro de 2025.

Será o quinto ano consecutivo em que o Bahrein sediará os testes de pré-temporada e a sexta vez no geral, embora só recentemente tenha assumido as honras de palco único, depois que o campeonato decidiu deixar de lado o Circuito de Barcelona.

Em comparação, o clima do Bahrein é muito mais estável e proporciona temperaturas mais representativas de pista e do ar para o teste de novos carros antes da temporada, por mais que tenha sido registrado ocasiões em que ventos fortes causaram estragos, empurrando grandes quantidades de areia para a superfície da pista.

O GP do Bahrein será realizado em abril na próxima temporada, com o evento sendo transferido para evitar conflitos com o Ramadã. A Arábia Saudita também teve sua corrida transferida de março, com Austrália, China e Japão abrindo a temporada, invertendo o que foi visto em 2024.

Os testes terminam duas semanas antes do dia dos treinos livres para o GP da Austrália em Melbourne. Para 2026, devem ser confirmados pelo menos seis sessões de pré-temporada em vez dos três regulares para que as equipes possam testar os novos carros e motores da categoria, um número que pode inclusive ser expandido para nove.

Como parte do busca da F1 pela sustentabilidade e sua meta de neutralizar as emissões de carbono até 2030, uma "porcentagem significativa" do frete permanecerá no Bahrein antes da etapa.

