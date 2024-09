F1 - Marko: "Segundo piloto da RB será anunciado após Singapura"

Helmut Marko já havia confirmado que o futuro de Liam Lawson seria definido no mês de setembro, no entanto, a vaga restante na RB ainda não foi preenchida oficialmente. Há algumas semanas, Yuki Tsunoda confirmou que continuará com a equipe na Fórmula 1 e o segundo posto continuou em aberto, com os nomes de Lawson, Daniel Ricciardo e Isack Hadjar como possibilidades.

O conselheiro da Red Bull deixou claro que o piloto neozelandês é um dos favoritos para o assento em um dos carros titulares dos taurinos e não perdia a oportunidade de defender Lawson ao longo da pausa de agosto. No entanto, nada foi confirmado até o momento.

"Anunciaremos o futuro de Liam Lawson em setembro", disse Marko no final de agosto. "Ele definitivamente será titular em nossos carros no próximo ano".

Agora, Helmut voltou a afirmar que tudo será esclarecido nas próximas semanas, mas não detalhou qual será o piloto escolhido.

"O segundo piloto da RB será anunciado depois de Singapura. Entre Singapura e Austin, não durante o fim de semana no Texas, mas antes", explicou.

Liam Lawson, piloto reserva da equipe Visa Cash App RB F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Neste sentido, ainda não temos a certeza se Lawson realmente seria companheiro de equipe de Tsunoda no próximo ano, isso porque o nome de Isak Hadjar também é relacionado ao assento, mas tudo indica que a vaga na Red Bull não está mais em discussão.

Essa nova declaração coloca em foco Ricciardo e Sergio Pérez, uma vez que o assento do piloto mexicano pode sofrer alterações, mas parece improvável que os taurinos optem pelo competidor australiano. Caso Daniel não consiga ser transferido para a Red Bull, é provável que fique sem assento para 2025 na F1.

Acontece que nem mesmo a vaga de piloto reserva estaria em aberto, isso porque Marko também confirmou que Ayumu Iwasa fará esse papel, conciliando sua agenda com a Super Fórmula.

Ricciardo teria a opção de substituir Pérez na equipe 'mãe', no entanto, não há nada definido até o momento. Importante lembrar que o mexicano foi confirmado até o fim da temporada ao lado de Max Verstappen, visando diversos pontos estratégicos para o time.

O bom desempenho em Baku garantiu um 'sopro de esperança' para Sergio, mas a batida final com Carlos Sainz não o ajudou tanto quanto ele gostaria. Além disso, ele terá que confirmar o passo à frente dado no Azerbaijão, caso contrário, terá sido apenas um momento de sorte.

Caso Ricciardo queira essa possível vaga, será forçado a demonstrar consistência e resultados. O eventual fracasso de Pérez não será suficiente para levá-lo de volta ao volante de uma Red Bull. Ele terá que confirmar que pode ser mais útil à causa do que o mexicano e, até o momento, em Milton Keynes há mais pontos de interrogação do que certezas.

