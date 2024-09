A Fórmula 1, a FIA e as equipes devem usar a pausa entre as temporadas de 2024 e 2025 para revisar e potencialmente mudar o sistema de punição com pontos na superlicença após Kevin Magnussen se tornar o primeiro piloto suspenso por este modelo desde a sua introdução, há mais de uma década.

O sistema em que os pilotos são suspensos por uma corrida caso atinjam um limite de 12 pontos tem sido um ponto de foco importante para os pilotos da F1 desde que Magnussen atingiu 10 pontos por uma série de sanções durante as primeiras corridas de 2024 - particularmente suas infrações na etapa de Miami em maio, acumulando cinco em um único fim de semana.

Quando Magnussen, piloto da Haas, colidiu com Pierre Gasly, da Alpine, na última corrida em Monza, ele recebeu mais dois pontos de penalidade, além de uma punição de tempo de 10 segundos, e foi suspenso da corrida deste fim de semana no Azerbaijão, onde foi substituído por Ollie Bearman, contratado pela Haas para 2025.

Gasly argumentou contra a aplicação ds penalidade a Magnussen por causa do ocorrido na corrida da Itália, e muitos pilotos comentaram sobre o assunto em Baku. A situação foi levantada no briefing dos pilotos para o evento deste fim de semana e Gasly revelou após a classificação que a FIA estava "aberta" a rever as regras atuais depois de ouvir os pilotos.

"Sim, eu perguntei a eles sobre o que fazer", respondeu Gasly quando perguntado sobre a reunião pelo Motorsport.com. "Porque acho que, como esporte, nunca gostamos de ver alguém ser penalizado dessa forma, e a opinião é de que foi um pouco duro".

"Então, sim, acho que é definitivamente algo que eles estão dispostos a revisar e seguir em frente, o que é o mais importante".

O Motorsport.com apurou que o processo de revisão do sistema de pontos de penalidade não foi promulgado até o momento pelas partes interessadas da F1. Primeiro, o Comitê Consultivo Esportivo da F1 (composto por representantes da FOM e da FIA, além dos diretores esportivos de cada equipe) precisará discutir a questão.

Isso é o que deve acontecer após a temporada, já que a política da FIA é não mudar as regras esportivas durante a temporada para evitar manchar toda uma competição com alterações. Se o CCE concordar com a necessidade de uma revisão, ela será realizada pela FIA e apresentada às partes interessadas da F1 antes que qualquer mudança nas regras seja votada nos regulamentos.

No entanto, quaisquer mudanças no sistema de pontos de penalização podem acabar sendo pequenas, pois o Motorsport.com apurou que a FIA disse aos pilotos no briefing de Baku que havia analisado o número de pontos de penalização distribuídos em cada rodada em 2024 e que esse número era de apenas 2,2.

Quando o número de vezes que as decisões envolvendo Magnussen foram tomadas pelos comissários de bordo este ano - 17 - foi combinado com esse número, os pilotos se mostraram mais compreensivos com o que havia ocorrido.

Qualquer revisão e alteração subsequente das regras de pontos de penalidade da F1 seria feita depois que a FIA revisasse todas as suas regras sobre incidentes esportivos após as temporadas de 2022 e 2023.

Isso fez com que transgressões menores, como as ofensas aos limites da pista, perdessem a atribuição de pontos de penalidade.

