Oscar Piastri mostrou todo o seu talento e valor após vencer o GP do Azerbaijão no último fim de semana com uma bela manobra em cima de Charles Leclerc, que tinha a pole position. No entanto, o chefe da McLaren, Andrea Stella, acredita que pelo menos metade dessa segunda vitória do australiano na Fórmula 1 se deve ao trabalho feito por Lando Norris.

O piloto do carro #81 conseguiu segurar Leclerc por muitas voltas, porém, mais para trás, havia outra ameaça que era um dos favoritos para vencer a corrida: Sergio Pérez. O competidor da Red Bull tinha o ritmo perfeito para a etapa e só precisava de uma boa oportunidade para assumir a ponta, no entanto, isso nunca aconteceu porque Norris fez o papel de segurá-lo e aumentar a diferença para seu companheiro de equipe manter a posição.

"Sem a ajuda de Lando, Pérez teria terminado à frente de Oscar após o pit stop. Então, a corrida teria se desenvolvido de forma muito diferente. É por isso que acredito que Lando teve 50% de participação na vitória de Oscar", diz Stella.

O piloto britânico conseguiu 'atrasar' Pérez por duas voltas, conseguindo criar espaço o suficiente para Piastri conseguir defender a posição após o pit stop - algo que aborreceu muito o mexicano mais tarde. Para Stella, a atuação de Norris prova o espírito da equipe em ser justa com ambos os pilotos.

"Para nós, se trata simplesmente de fazer o melhor que pudermos pela equipe a cada fim de semana. E se um piloto precisa de ajuda, ele recebe essa ajuda. Depois, os pilotos fazem isso. Esse é um dos nossos pontos fortes na batalha com concorrentes tão bons".

Esse apoio foi essencial para garantir a segunda vitória de Piastri na F1, isso porque Ferrari, McLaren e Red Bull estavam todas dentro da janela de um décimo de segundo por volta.

"Quem estava na liderança e tinha uma pista livre conseguiu controlar a corrida. Porque, embora haja uma longa reta, há também muitas curvas, então você pode construir uma vantagem de sete ou oito décimos de segundo. E isso o coloca no controle da corrida".

Pérez concorda com Stella

'Checo' era um dos favoritos para conseguir uma boa colocação no GP do Azerbaijão. Inclusive, o mexicano estava à frente de Max Verstappen e ocupou a terceira colocação por várias voltas.

No entanto, no fim da corrida, ele teve uma colisão com Carlos Sainz, quando o espanhol tentou ultrapassá-lo para se manter na zona do pódio. Os pneus se tocaram e ambos foram direto para o muro, colocando fim a prova para os pilotos.

Após a etapa, Pérez disse acreditar que a estratégia da McLaren em usar Norris para desacelerá-lo foi o que o manteve em uma posição ruim, sem conseguir ultrapassar Leclerc e Piastri - o que poderia ter evitado o acidente. Para Sergio, ele tinha tudo que era necessário para vencer.

"Acho que perdi dois segundos quando Lando estava na frente me parando, dois ou dois segundos e meio, e isso realmente me impediu de superar Piastri".

"Acho que estar no ar sujo, com a pouca aderência aqui, não foi o ideal. Então acho que teria feito uma corrida muito melhor [se pudesse ter chegado à frente]. Está claro: tínhamos ritmo para vencer".

Pérez ainda comentou ter ficado desapontado com o acidente com Sainz, mas comemorou que o RB20 voltou a ter um bom ritmo de corrida e agora é possível lutar por boas posições no grid.

"Acho que as melhorias que trouxemos nos colocaram de volta na luta e isso é algo com que podemos estar felizes".

