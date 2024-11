F1: Conheça o troféu do vencedor do GP de São Paulo, em Interlagos

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira (31) as primeiras imagens do troféu que será dado ao vencedor da prova deste domingo em Interlagos, com um design que presta homenagem à natureza brasileira.

Segundo a organização do GP, o troféu foi inspirado nas belezas naturais do país e, com o auxílio da tecnologia, tem como objetivo trazer a experiência da floresta para as pistas.

“O troféu captura as paisagens vibrantes do meio ambiente brasileiro enquanto celebra a coexistência harmoniosa da natureza com a tecnologia”, diz Philip Marchington, diretor executivo criativo de marketing corporativo da Lenovo, patrocinadora máster do GP.

O troféu, projetado pela marca Pininfarina, usa uma forma redonda, inspirada pela bandeira do Brasil, representando o céu e os rios, enquanto os detalhes em verde, com base em nossa flora, “capturam a energia vital da luxuosa vegetação brasileira”, enquanto também faz um tributo aos campeões olímpicos do passado, que recebiam coroas de louro nos pódios.

O troféu possui ainda um sensor que ativa o padrão luminoso ao toque, imitando a queda da chuva.

“O design do troféu da F1 para o Brasil se inspira no simbolismo eterno das coroas de louro, enquanto abraça a busca da Lenovo pela inovação”, diz Paolo Trevisan, vice-presidente sênior de design na Pininfarina. “A fusão de tradição com inovação reflete nosso desafio. Por 90 anos, nos inspiramos em uma visão do futuro, misturando nossa herança com a busca pelo progresso”.

