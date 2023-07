F1 considera ideia de Grand Chelem para corridas sprint em 2024

A Fórmula 1 está considerando a ideia de um prêmio especial, um "Grand Chelem" para as corridas sprint no próximo ano, em uma tentativa de trazer um elemento adicional de emoção para os fins de semana de sprint, como o Motorsport.com revela.

Com a F1 agora totalmente comprometida em ter corridas sprint durante as temporadas, as conversas devem começar em breve para decidir novas maneiras de aperfeiçoar ainda mais o espetáculo em 2024.

Embora os chefes da categoria estejam satisfeitos em manter o número de sprint em seis para o próximo ano, uma reunião da Comissão de F1 agendada para o fim de semana do GP da Bélgica parece destinada a discutir ajustes no formato.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, revelou que uma das ideias que estão sendo analisadas é a introdução de um elemento especial de "Grand Chelem" nos fins de semana de sprint - honra que seria concedida a qualquer piloto que conquistasse a pole e a vitória tanto na corrida sprint quanto no GP principal.

O Grand Chelem tradicional é 'conquistado' por um piloto que faz a pole position, lidera todas as voltas, faz a volta mais rápida de uma prova e vence a disputa.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, falando sobre os planos de sprint para o próximo ano, Domenicali disse: "Haverá seis sprints e vamos anunciá-los, acho que em setembro, porque temos uma reunião da Comissão de F 1 marcada para o fim de semana do GP da Bélgica".

"Há uma proposta que eu gostaria de fazer, em acordo com o conceito do 'Grand Chelem'. É que os pilotos que conquistarem as duas poles e as duas vitórias no fim de semana devem ser reconhecidos com algo a mais, que represente bem o feito esportivo que alcançaram."

A ideia do 'Grand Chelem' ainda está em sua fase inicial e sabe-se que a F1 quer discutir primeiro com as equipes sobre o conceito geral antes de se concentrar no 'prêmio' final. É improvável que isso resulte em pontos extras no campeonato, mas pode acabar sendo um troféu especial ou outra recompensa a ser dada se um piloto for dominante.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2ª posição, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3ª posição, com seus troféus Sprint Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Além da ideia do "Grand Chelem", as equipes de F1 também devem discutir se o formato dos finais de semana de sprint deve ou não ser aperfeiçoado para o próximo ano.

O Motorsport.com apurou que as áreas que estão sendo analisadas são: se a alocação de pneus ou as regras do parque fechado devem ou não ser alteradas e até mesmo se o formato dos fins de semana deve ser alterado para criar um 'impulso' melhor para a corrida de domingo.

No momento, os sábados em um fim de semana de corrida de sprint são completamente independentes, com a classificação da sprint pela manhã e a corrida curta à tarde.

Uma ideia sugerida por alguns chefes de equipe é que os treinos classificatórios de sexta-feira nos fins de semana de sprint decidam o grid para a sprint, que seria realizada no sábado de manhã e não à tarde. Assim, a tarde de sábado seria dedicada à qualificação para o GP propriamente dito.

Se alguma alteração for feita no formato sprint, haverá mais uma mudança no cronograma do fim de semana, algo que pode confundir os fãs.

Domenicali insiste, no entanto, que pesquisas mostram que o ajuste do formato não corre o risco de ser um desestímulo para os fãs.

"Analisamos esse ponto", ressaltou ele. "Acredito que o risco está mais relacionado aos espectadores fiéis, que têm seus próprios hábitos, do que aos novos fãs, que são muito mais abertos a mudanças. No entanto, não há grandes novidades com relação ao formato. Queremos estabilizar os seis finais de semana com a corrida sprint e respeitar os hábitos dos fãs de longa data."

