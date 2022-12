FIA proíbe formalmente 'truque' em asa da Mercedes para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A FIA proibiu formalmente um truque na asa dianteira que a Mercedes considerou nesta temporada antes de ser avisada que poderia violar os regulamentos da Fórmula 1.

A Mercedes havia chegado ao GP dos Estados Unidos em Austin com um novo design de asa dianteira, mas o uso de separadores rapidamente chamou a atenção de seus rivais.

Os rivais sentiram que as novas variantes semelhantes às barbatanas carregavam muito mais intenção aerodinâmica em desviar o fluxo de ar do que as regras deveriam permitir.

Esses times suspeitavam que a forma como os separadores foram construídos ajudou a fornecer ganhos de desempenho importantes ao gerenciar melhor o fluxo de ar sobre o carro, em vez de estarem lá apenas para reforçar os elementos da asa.

A Mercedes argumentou, no entanto, que os regulamentos exigiam apenas que tais separadores fossem "principalmente" por razões mecânicas, estruturais ou de medição - portanto, qualquer benefício aerodinâmico secundário seria permitido.

A Mercedes nunca teve a intenção de usar a asa dianteira no GP dos Estados Unidos, pois não tinha um número suficiente de peças reservas ou para atender os dois pilotos.

No entanto, sua aparição no pitlane significava que, antes do GP do México da semana seguinte, havia uma oportunidade para os rivais fazerem lobby com a FIA para não permitir que o projeto fosse executado.

A FIA concordou devidamente que os dispositivos forneciam benefícios aerodinâmicos secundários, então os suportes tiveram que ser removidos antes que a asa fosse usada pela primeira vez no GP do México.

Em uma tentativa de evitar que as equipes tentem seguir o conceito de uma maneira diferente que contorne a solicitação ‘principal’ dos regulamentos, a FIA agora ajustou os regulamentos técnicos de 2023.

Um novo rascunho das regras que foi aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo desta semana exige que os suportes separadores de fendas devam agora fornecer uma conexão estrutural entre os perfis consecutivos, enquanto suas dimensões e proximidades de conexão também foram alteradas para reforçar a intenção original do órgão regulador.

A frase que explicava que seu propósito “principal” não era aerodinâmico também foi removida.

