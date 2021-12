O ex-piloto escocês David Coulthard, que correu por Williams, McLaren e Red Bull na Fórmula 1, disse que Max Verstappen 'entrou na cabeça' de Lewis Hamilton e o desestabilizou psicologicamente na briga pelo título de 2021.

"Ele (Max) tem uma personalidade incrivelmente forte e é um atleta impressionante. Ele é ótimo e polêmico ao mesmo tempo. Conhecemos pelo menos alguém que combine essas duas qualidades? Talvez Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Poucos conseguem fazer isso", disse ao Channel 4.

“Lewis ganhou um número incrível de títulos e o fez de forma justa. Em praticamente nenhum deles ele teve grandes problemas. Dado o poder de Mercedes e Lewis, Max realmente precisava inventar algo especial. E acho que ele pensou: 'Mesmo com a porta só um pouco aberta, vou sempre atacar'."

David Coulthard, Channel 4 F1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Diante dessa mentalidade do piloto holandês da Red Bull, Coulthard acredita que o britânico da Mercedes não soube responder. Segundo David, isso passou a afetar Hamilton mentalmente cada vez que ele estava na pista lutando cara a cara com Verstappen.

"Por esse pensamento, Lewis foi forçado a abrir mais a porta cada vez que o via (Max) se aproximando por trás dele. Tudo isso permitiu que Max influenciasse Lewis psicologicamente. Ele conseguiu entrar em sua cabeça", argumentou o vice-campeão de 2001 com a McLaren.

“O Max não tem medo de ninguém, ele simplesmente não conhece esse tipo de emoção quando está na pista. E isso é o que mais me impressiona nele. Ele sempre encontra um espaço livre e ataca qualquer espaço sem hesitação."

“Quando eu corria, sempre me perguntei se devia arriscar ou não. Max atua de uma forma muito diferente, o que o diferencia de todos os pilotos”, completou Coulthard, que correu na F1 de 1994 a 2008 e hoje é comentarista da categoria máxima do automobilismo mundial.

