O chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Mattia Binotto, afirmou que a dupla da escuderia italiana, composta pelo monegasco Charles Leclerc e pelo espanhol Carlos Sainz, começará 2022 em pé de igualdade, sem preferência a um ou outro.

A declaração do dirigente italiano vem após um campeonato de alta competitividade entre os pilotos do time de Maranello em 2021. No fim das contas, Sainz, que estreou na equipe neste ano em substituição a Sebastian Vettel, prevaleceu sobre o 'parceiro', que batera o alemão em 2019 e 20.

De todo modo, o fato é que Sainz e Leclerc terão de conquistar algum tipo de 'favoritismo' interno batalhando na pista. "Em relação a pilotos, como tenho dito frequentemente, acho que é a pista que vai ditar", reforçou Binotto.

"A prioridade é sempre a equipe, mas, claro, se um deles estiver brigando por algo no campeonato, será a situação de pista que nos dirá quem está 'à frente'. E às vezes, isso nem sempre depende de talento ou capacidade do piloto", seguiu o comandante do time italiano.

"Um piloto pode ter muita falta de sorte, danos no carro, problemas de confiabilidade ou acidentes. Então, não acho que, nesse momento, precisamos dar preferência a alguém em detrimento de outrém. Nós simplesmente discutiremos posições na pista quando for necessário", completou.

