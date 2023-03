Carregar reprodutor de áudio

De estar fora de posição na largada a não cumprir a punição subsequente corretamente, a estreia de Esteban Ocon na temporada 2023 da Fórmula 1, no Bahrein, foi de mal a pior quando ele completou o combo de infrações ao ultrapassar o limite de velocidade no pitlane.

No fim, a situação acabou enrolando toda sua meta na corrida e desencadeou na decisão da Alpine de recolher o carro mais cedo.

Como se desenrolou

A sequência de eventos começou antes da largada, quando Ocon alinhou ligeiramente fora de posição no grid. Os comissários consideraram que o pneu dianteiro do francês estava fora do seu 'colchete', então ele recebeu uma penalidade de cinco segundos.

Mas, quando ele foi aos boxes para cumprir a punição durante o pitstop, as coisas deram errado. Os mecânicos começaram a trabalhar no carro antes que o tempo limite obrigatório que precisavam ficar parados acabasse.

Em vez dos cinco segundos completos antes de tocarem o carro, a FIA calculou que o primeiro mecânico começou a trabalhar após 4,6 segundos, o que foi uma violação dos regulamentos. Isso rendeu a Ocon uma penalidade de 10 segundos - a segunda.

Explicando como o erro aconteceu, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, revelou que foi um sistema de contagem regressiva que deu errado na partida antes de o carro parar.

"Foi apenas uma questão de tempo", disse ele. “Temos um sistema que faz uma contagem regressiva nos ouvidos dos mecânicos para avisá-los quando podem começar. O sistema iniciou a contagem regressiva 0,4 segundos antes. Tenho que ver por que isso aconteceu, mas devemos colocar uma compensação nisso."

Porém, as coisas não pararam por aí. Ocon foi penalizado pela terceira vez, novamente em cinco segundos, ao ultrapassar o limite de velocidade de 80km/h por 0,1km/h.

Desta vez, o erro foi do piloto: "Acho que ele estava a meio metro do botão do limitador de velocidade do box no início da saída", acrescentou Szafnauer. "Isso é para o piloto. Ele tem um limitador de velocidade no pitlane e, quando acredita que está fora, ele levanta e você sai."

Erros raros

As penalidades extras que Ocon enfrentou acabaram o empurrando ao fim do grid e, com as equipes sempre atentas à quilometragem dos motores, ele acabou sendo levado aos boxes para abandonar. Embora a cadeia de eventos tenha sido extremamente frustrante tanto para o piloto quanto para a equipe, Szafnauer espera que tenha funcionado como um alerta a partir de agora.

"É muito raro para esta equipe cometer esses tipos de erros operacionais, como começar cedo a trabalhar no carro", disse ele. "Nunca vi isso acontecer aqui antes e temos bons sistemas para que isso não aconteça, então estou confiante de que não acontecerá novamente."

"Esteban estando fora de posição no início, ele aprenderá com isso. Operacionalmente podemos esperar ter corridas tranquilas e sem problemas a partir de agora."

